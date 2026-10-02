M jak miłość, odcinek 1945: Jeszcze jedno odkrycie zdradzonej Marysi o Arturze. Nawet z tym ją oszuka - ZDJĘCIA

Marysia zacznie znajdywać dowody zdrady w 1945 odcinku "M jak miłość"

W 1945 odcinku "M jak miłość" pierwszym poważnym sygnałem dla Marysi będzie płyta winylowa, którą znajdzie w domu. Rogowska zwróci uwagę na znajdującą się na niej dedykację. Jej treść od razu wzbudzi niepokój: "Dla mojej Największej Miłości… Zawsze będę Cię kochać". Marysia nie będzie jeszcze wiedziała, skąd wzięła się płyta ani kto jest autorem tak osobistego wyznania. Nie połączy od razu tego prezentu z Joanną (Dominika Sakowicz), ale słowa zapisane na winylu dadzą jej sporo do myślenia.

Tym bardziej że zachowanie Artura od pewnego czasu będzie zupełnie inne. Rogowski coraz bardziej odsunie się od żony, a Marysia zacznie czuć, że ich małżeństwo przechodzi poważny kryzys. Marysia postanowi działać i wyciągnie rękę do Artura. Zaproponuje terapię, na co on się nie zgodzi. Zgoni wszystko na zbyt dużo obowiązków i zabieganie. Lekarz doskonale będzie wiedział, dlaczego tak bardzo oddalił się od żony, ale nadal nie zdecyduje się powiedzieć jej o romansie z Joanną.

Kolejne odkrycie Marysi. Znajdzie rachunek za gramofon

Wkrótce Rogowska trafi na kolejny ślad. W domu znajdzie fakturę za gramofon. Przypomni sobie wtedy duży karton, który wcześniej pojawił się w kuchni Mostowiaków. Marysia pomyślała wtedy, że Artur przygotował dla niej niespodziankę i zamówił prezent dostarczony pod drzwi. Jednak kiedy spojrzy fakturę, nazwisko Artura jako odbiorcy, zorientuje się, że to prezent zrobiony dla męża, a nie dla niej! Rogowska zacznie łączyć kolejne elementy układanki. Tajemnicza płyta z miłosną dedykacją, gramofon, dziwne zachowanie Artura i jego niechęć do terapii sprawią, że jej podejrzenia będą coraz poważniejsze.

Dopiero na koniec dnia Marysia nakryje Artura z Joanną w 1945 odcinku "M jak miłość"

Marysia nadal nie będzie jednak znała całej prawdy. Najgorsze dopiero przed nią. Pod koniec dnia Rogowska trafi do przychodni i otworzy drzwi gabinetu męża. Za nimi zobaczy Artura z Joanną...

Dopiero wtedy wszystkie wcześniejsze sygnały nabiorą dla Marysi znaczenia. Zrozumie, że płyta z miłosną dedykacją nie była przypadkowym przedmiotem, gramofon nie był prezentem dla niej, a kryzys w jej małżeństwie miał konkretne źródło. Artur przez cały ten czas ukrywał przed żoną romans. Co gorsza, kiedy Marysia próbowała ratować ich małżeństwo, nadal nie powiedział jej prawdy. To koniec tego małżeństwa.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2