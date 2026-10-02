M jak miłość, odcinek 1946: Marysia ucieknie z domu Mostowiaków do lasu! Nikt nie będzie wiedział, co się z nią dzieje - ZDJĘCIA

Marysia zniknie z domu Mostowiaków w 1946 odcinku "M jak miłość" na całą noc! Schowa się w lesie

Zniknięcie Marysi z domu Mostowiaków w 1946 odcinku "M jak miłość" zauważy tylko niewierny Artur. Po wybuchu szału żony, która zniszczy prezenty od Joanny - gramofon i płytę z miłosną dedykacją - Rogowski nie odważy się nawet do niej zbliżyć. Nie będzie wiedział, gdzie jest Marysia, w jakim jest stanie i co się z nią dzieje.

Późnym wieczorem zdradzona żona wybiegnie z domu w Grabinie, wsiądzie do swojego samochodu i odjedzie. Wyśle mu tylko wiadomość, że noc spędzi u Judyty (Paulina Chruściel). Ale to nie będzie prawda.

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Dopiero następnego ranka w 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia obudzi się w aucie w środku lasu. Kiedy otworzy oczy i zorientuje się, gdzie jest, przypomni sobie wydarzenia poprzednia dnia - widok Artur z półnagą Joanną w jego gabinecie. I reakcję Rogowskiego na to, jak został przyłapany z kochanką na gorącym uczynku. Z trudem powstrzyma się, żeby kompletnie się nie załamać. Cała roztrzęsiona zostanie w lesie przez cały poranek.

A potem w 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia nie wróci do domu w Grabinie, lecz pojedzie od razu do leśniczówki Natalki (Dominika Suchecka), by pomóc jej w przygotowaniach do ślubu. W tym czasie u Mostowiaków nikt nie zauważy nocnej ucieczki Marysi. Tylko Agnes (Amanda Mincewicz) będzie podejrzewała, że stało się co złego.

Artur będzie szukał Marysi w domu Judyty w 1946 odcinku "M jak miłość"

Co w tej sytuacji zrobi Artur w 1946 odcinku "M jak miłość"? Wczesnym rankiem pojedzie do domu Judyty, gdzie drzwi otworzy mu jej ojciec, Karol Kosowski (Stanisłąw Brejdygant). Senior powita go chłodno, rzucając pod nosem tylko jedno słowo - "dupek". Także Judyta nie będzie miała ochoty na rozmowę ze zdradzieckim mężem przyjaciółki.

- Nie wiem, co ci napisała. Nie było jej tutaj - powie z pogardą w głosie Judyta.

- To gdzie mogła pojechać?

- Nie wiem...Dzwoniłam do niej kilka razy, ale nie odbierała ode mnie - odpowie przyjaciółka Marysi.

- Ode mnie też nie... - poskarży się Rogowski.

- Raczej się nie dziwię!

- Dobrze, to ja zadzwonię jeszcze na Deszczową, do Pawła...

- Tak? I co im powiesz? Artur miałeś mnóstwo sygnałów ostrzegawczych, mogłeś się wycofać w odpowiednim momencie. Nie zrobiłeś tego! Nic nie zrobiłeś! Wiedziałeś doskonale, do czego to prowadzi. Bardzo chciałabym ci współczuć, ale bym skłamała. Schrzaniłeś gościu wszystko! - Judyta wygarnie Arturowi, co o nim myśli.

- Nie musi pan już iść? - Kosowski bardzo grzecznie wyprosi Rogowskiego za drzwi.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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