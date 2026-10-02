Panna młoda, odcinek 226. Cihan nie przychodzi na oświadczyny. Szok i szał Beyzy

Serial "Panna młoda" to turecka nowość, która trafiła na ekrany TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Serial oryginalnie zadebiutował w Turcji w 2024 roku. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Przygotowaliśmy szczegółowe streszczenie 226. odcinka, by sprawdzić, co ich czeka.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

"Panna młoda", odc. 226 - co się wydarzy? Streszczenie (17 października 2026)

W 226. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Cihan, ku zaskoczeniu wszystkich, nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach. Ta sytuacja doprowadzi do wzajemnych oskarżeń i ogromnego napięcia. Beyza, nie mogąc znieść tego, co się stało, wpadnie w prawdziwy szał. Z kolei zdezorientowany Cihan postanowi poszukać rady u Ertugrula. W tym samym czasie Melih będzie zmagał się z własnymi, trudnymi rozterkami.

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"Panna młoda" - kto gra w tureckim serialu? Obsada

Główne postacie w serialu odgrywają Talya Çelebi (jako Hançer) oraz Cenan Çamyurdu (jako Cihan). Na ekranie możemy oglądać również innych aktorów:

Can Tarakçı wcielający się w Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywająca Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci wcielająca się w Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to produkcja, która zapewni widzom rozrywkę na bardzo długo. Turecki oryginał składa się obecnie z trzech sezonów, w których mieści się aż 325 odcinków. Ponieważ w Turcji pojedynczy odcinek trwa blisko dwie godziny, w polskiej telewizji są one dzielone na krótsze części, co oznacza, że liczba odcinków wzrośnie u nas ponad dwukrotnie. Ponadto, w Turcji wciąż powstają nowe epizody, co oznacza, że ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie w Polsce muszą się więc przygotować na to, że przygoda z Hançer i Cihanem potrwa co najmniej kilka lat, a na finał jeszcze długo poczekamy.

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