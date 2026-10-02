Panna młoda, odcinek 226. Cihan nie przychodzi na oświadczyny. Szok i szał Beyzy

Kasia Kowalska
2026-10-02 11:48

Turecki hit "Panna młoda" przyciąga widzów przed ekrany. Hancer, by opłacić leczenie brata, zgodziła się na aranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, które ostatecznie przerodziło się w prawdziwą miłość. W sobotę, 17 października, zobaczymy 226. odcinek tego serialu na antenie TVP2. Co się w nim wydarzy? Mamy dla was szczegółowe streszczenie.

Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda patrzy w bok. O szczegółach 226. odcinka przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

Serial "Panna młoda" to turecka nowość, która trafiła na ekrany TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Serial oryginalnie zadebiutował w Turcji w 2024 roku. Widzowie z zapartym tchem śledzą losy bohaterów. Przygotowaliśmy szczegółowe streszczenie 226. odcinka, by sprawdzić, co ich czeka.

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"Panna młoda", odc. 226 - co się wydarzy? Streszczenie (17 października 2026)

W 226. odcinku tureckiego serialu "Panna młoda" dojdzie do dramatycznych wydarzeń. Cihan, ku zaskoczeniu wszystkich, nie pojawi się na zaplanowanych oświadczynach. Ta sytuacja doprowadzi do wzajemnych oskarżeń i ogromnego napięcia. Beyza, nie mogąc znieść tego, co się stało, wpadnie w prawdziwy szał. Z kolei zdezorientowany Cihan postanowi poszukać rady u Ertugrula. W tym samym czasie Melih będzie zmagał się z własnymi, trudnymi rozterkami.

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"Panna młoda" - kto gra w tureckim serialu? Obsada

Główne postacie w serialu odgrywają Talya Çelebi (jako Hançer) oraz Cenan Çamyurdu (jako Cihan). Na ekranie możemy oglądać również innych aktorów:

  • Can Tarakçı wcielający się w Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,
  • Elif Çapkin w roli Yoncy,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar odgrywająca Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci wcielająca się w Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to produkcja, która zapewni widzom rozrywkę na bardzo długo. Turecki oryginał składa się obecnie z trzech sezonów, w których mieści się aż 325 odcinków. Ponieważ w Turcji pojedynczy odcinek trwa blisko dwie godziny, w polskiej telewizji są one dzielone na krótsze części, co oznacza, że liczba odcinków wzrośnie u nas ponad dwukrotnie. Ponadto, w Turcji wciąż powstają nowe epizody, co oznacza, że ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Widzowie w Polsce muszą się więc przygotować na to, że przygoda z Hançer i Cihanem potrwa co najmniej kilka lat, a na finał jeszcze długo poczekamy.

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