Z Aten do Wałbrzycha. Trudna droga ojca i syna w filmie „Lachtara. Tęsknota”

Z Aten do Wałbrzycha. Historia grecko-polskiej rodziny

Wielu rodzinom zdarza się moment, w którym konfrontacja z trudną przeszłością staje się nieunikniona, nawet jeśli przez lata uciekano od bolesnych wspomnień. Film „Lachtara. Tęsknota”, wyreżyserowany przez Sebastiana Chondrokostasa, przedstawia właśnie taką historię. Głównymi bohaterami są grecki ojciec i polski dorosły syn, których dzieli niemal wszystko. Przez lata funkcjonowali w odrębnych światach, oddzieleni dystansem, barierą językową, odmiennymi temperamentami oraz ogromnym bagażem niewypowiedzianych pretensji.

Ich ponowne spotkanie ma miejsce w Atenach, a bodźcem do rozmowy po latach jest śmierć matki syna, a zarazem byłej żony ojca. To dramatyczne wydarzenie zmusza ich do współpracy. Wspólnie wyruszają do Wałbrzycha, by zająć się sprzedażą rodzinnego mieszkania. Ta wymuszona bliskość w aucie daje szansę na odbudowanie relacji, która wydawała się już bezpowrotnie zniszczona.

Branko Đurić i Filip Pławiak na szlaku greckich uchodźców

Podróż z Grecji do Polski to znacznie więcej niż tylko przejazd z punktu A do punktu B. To swoista metafora, w której bohaterowie – odgrywani przez Branko Đuricia i Filipa Pławiaka – konfrontują się z latami milczenia. Trasa nie jest przypadkowa, bowiem podąża szlakiem greckich uchodźców uciekających do Polski po wojnie domowej (1946–1949). Tło historyczne wzbogaca opowieść, czyniąc ją próbą odkrycia własnych korzeni i zrozumienia złożonej tożsamości.

Podczas drogi ujawniają się wszystkie różnice, które utrudniały im kontakt. Ojciec z synem próbują przełamać uprzedzenia, poznając się na nowo. Film dotyka uniwersalnych kwestii takich jak pamięć, strata i chęć zakorzenienia, bliskich każdemu, kto doświadczył poczucia obcości we własnej rodzinie.

Kultowe polskie filmy i seriale dla dzieci i młodzieży z PRL-u. Przypomnij sobie te tytuły w quizie dla nostalgii! Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię główny bohater filmu "Szatan z siódmej klasy"? Kornel Adam Michaś Następne pytanie

O czym opowiada „Lachtara. Tęsknota” z Sariną Farhadi?

Mimo że „Lachtara. Tęsknota” osadzona jest w grecko-polskich realiach, niesie przesłanie aktualne dla szerokiego grona odbiorców. Często w kontaktach między dorosłymi dziećmi a rodzicami pojawiają się pęknięcia przeradzające się w przepaść. Stare urazy, różnice w stylu życia i poglądach sprawiają, że komunikacja zamiera.

Opowieść ta uświadamia, że wspólne przeżycie straty oraz otwartość na drugiego człowieka mogą zainicjować zmianę. Produkcja, w której występuje także Sarina Farhadi, nie serwuje prostych rozwiązań, ale podkreśla, że samo podjęcie próby porozumienia ma gigantyczną wartość. Dowodzi też, że pragnienie bliskości jest w stanie pokonać lata milczenia.

„Lachtara. Tęsknota”. Kiedy premiera kinowa?

Dzieło Sebastiana Chondrokostasa zostało już docenione poza granicami naszego kraju. Pokazano je w sekcji Special Screening na 32. Festiwalu Filmowym w Sarajewie, a w 2026 roku film ma zostać zaprezentowany na Polish Film Festival Los Angeles.

Krajowi widzowie będą mieli okazję zobaczyć tę poruszającą opowieść wkrótce – polską premierę kinową zaplanowano na 6 listopada 2026 roku.

Jak połączyć pracę artystów z AI w świecie filmu? Twórczyni hybrydy zdradza nam kulisy