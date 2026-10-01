La Promesa, odcinek 489: Catalina usłyszy ważne słowa od Cruz, tymczasem Adriano zdecyduje się opuścić pałac [ZDJĘCIA]

Catalina i Adriano w 489. odcinku „La Promesy” – koniec ich miłości

Po bolesnym rozczarowaniu, jakie zgotował jej hrabia Añil, Catalina szukała wytchnienia. Wówczas na jej drodze stanął Adriano – młody chłopak, którego wspierał Luján, pomagając mu w zarządzaniu gospodarstwem po zmarłym ojcu. Z początku nic nie wskazywało na to, by między tą dwójką miało narodzić się płomienne uczucie. Ich pochodzenie, bagaż doświadczeń i silne uprzedzenia stanowiły barierę, która wydawała się nie do pokonania.

Z czasem mury zaczęły jednak pękać. Catalina zrozumiała, że żywi do młodego parobka głębokie uczucie, a ich relacja wykroczyła daleko poza zwykłą przyjaźń. Wspólnie stawili czoła wielu przeciwnościom losu, ostatecznie decydując się na oficjalny związek.

Przełomem okazał się 479. odcinek „La Promesy”, w którym zakochani spędzili ze sobą upojną noc. Od tamtego momentu ich więź tylko się zacieśniała, choć musieli walczyć z rosnącym oporem najbliższych. Ta sielanka nie potrwa jednak wiecznie. W nadchodzącym, 489. epizodzie hiszpańskiej produkcji, całe ich wspólne życie rozpadnie się niczym domek z kart.

Adriano opuszcza „La Promesę” w 489. odcinku. Catalina organizuje pożegnanie

Zbliżający się wielkimi krokami 489. odcinek „La Promesy” przyniesie łamiące serce wydarzenia. Catalina zaprosi Adriano na wyjątkową, pożegnalną kolację. Nie będzie to romantyczna randka, ale smutne spotkanie dwojga ludzi, którzy wiedzą, że ich wspólna droga właśnie się kończy. W trakcie szczerej konwersacji powrócą wspomnieniami do chwil, które ich połączyły. Następnie Adriano stanie przed niezwykle trudnym dylematem i podejmie decyzję, która przyniesie obu stronom wiele bólu. Rezygnacja parobka z tej relacji zamknie istotny rozdział w życiu zdruzgotanej Cataliny.

Cruz od początku torpedowała związek Cataliny i Adriano

Od samego zarania tego romansu na przeszkodzie szczęściu młodych stała Cruz. Markiza szczerze nie znosiła Adriano, uznając go za zupełnie nieodpowiednią partię dla swojej córki. Ogromna przepaść społeczna między kochankami sprawiała, że ich relacja była w oczach arystokratki absolutnym skandalem.

W 489. odcinku telenoweli dojdzie jednak do zaskakującego zwrotu akcji. Pod wpływem namów Maríi Antonii, Cruz zdecyduje się na przeprosiny wobec Cataliny i poprosi, by dziewczyna na powrót zamieszkała w pałacu. Niestety, ten gest nie wpłynie na losy młodego parobka. Podczas gdy Catalina będzie miała szansę wrócić do La Promesy, Adriano ostatecznie odejdzie z jej życia.

Virtudes z nową nadzieją w 489. odcinku „La Promesy”

Co jeszcze wydarzy się w 489. odsłonie hiszpańskiego hitu? Istotne wieści do rezydencji przyniesie powracająca z miasteczka Candela. Jej informacje okażą się kluczowe dla dalszych losów Virtudes. Kobieta otrzyma bowiem realną szansę na to, by odzyskać swojego ukochanego syna. Będzie to niezwykle ważne w świetle ostatnich wydarzeń. Przypomnijmy, że w 487. epizodzie Rómulo wydał zgodę na handel dżemami wytwarzanymi przez służbę, co miało pomóc Virtudes w wyjściu z tarapatów finansowych. Teraz los może się do niej uśmiechnąć w jeszcze jednym, najważniejszym aspekcie.

Cruz odwołuje koncert, a Petra i Ricardo wciąż drą koty

W najnowszym, 489. odcinku serialu, Cruz ostatecznie porzuci pomysł organizacji hucznego koncertu. Wcześniej wydarzenie to miało uświetnić powrót Manuela do La Promesy, ale markiza gwałtownie zmieni swoje zamierzenia. Z kolei na linii Petra - Ricardo wciąż będzie niespokojnie. Bohaterowie nie spuszczą z tonu, nieustannie wymieniając się uszczypliwościami i pretensjami, co sprawi, że ich zażarty konflikt nie będzie zmierzał ku jakiemukolwiek porozumieniu.

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