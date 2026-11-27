Przeszukanie domu Halila w 101. odcinku „Splątanych losów”. Çetin traci zaufanie do Münevver

W ramach dalszego śledztwa dotyczącego zabójstwa Remziego funkcjonariusze przeszukają dom Halila. Policja będzie liczyła na zabezpieczenie broni, która mogła posłużyć do popełnienia zbrodni, jednak nie odnajdzie poszukiwanego przedmiotu. Mimo braku tego dowodu dochodzenie będzie kontynuowane, a Halil wciąż pozostanie w gronie podejrzanych. Jego położenie utrudniają wcześniejsze ustalenia śledczych z 99. odcinka, kiedy na miejscu przestępstwa zabezpieczono jego odciski palców, choć sam mężczyzna stale wypierał się zabicia Remziego.

Równocześnie Çetin nabierze podejrzeń wobec własnej matki. Dojdzie do wniosku, że Münevver zataiła przed nim część informacji o sprawie, przez co zacznie wątpić w niewinność Halila, a jej milczenie podważy jego zaufanie do składanych przez nią wyjaśnień.

Ayfer znowu oskarża Münevver o problemy Halila

Zatrzymanie męża wciąż będzie wywoływało silne emocje u Ayfer, która nie pogodzi się z obecnym położeniem rodziny. Kobieta po raz kolejny obarczy Münevver winą za kłopoty Halila i ponowi swoje pretensje wobec nestorki rodu. Napięcie wzrośnie tym bardziej, że również Çetin zacznie poddawać w wątpliwość słowa matki.

Burak spędza noc u Yasemin i wyjawia prawdę o Remzim

Istotne chwile czekają także Yasemin oraz Buraka. Mężczyzna zostanie na noc w domu dziewczyny, gdzie opowie jej o Remzim, co może ułatwić jej zrozumienie tła ostatnich zajść. Śmierć szantażysty odbiła się na losach wielu postaci, ponieważ wcześniej wywierał on presję zarówno na Halila, jak i na Münevver. W 93. odcinku zażądał od nestorki rodu dziesięciu milionów dolarów w zamian za zachowanie tajemnicy dotyczącej okoliczności śmierci Ceylana, a jego późniejsze działania i relacje z Tahsinem wywołały kolejne groźne sytuacje.

Münevver przesłuchuje Huseyina w sprawie więźnia z magazynu

Nestorka rodu wróci do sprawy mężczyzny przetrzymywanego wcześniej w magazynie. Choć w 100. odcinku poleciła Huseyinowi wypuścić więźnia, teraz zacznie wypytywać go o szczegóły, ponieważ wciąż nie poznała wszystkich odpowiedzi. Dociekliwość Münevver może łączyć się z następnymi sekretami wokół Tahsina oraz Remziego, a kobieta będzie dążyła do ustalenia, co działo się bez jej wiedzy i z jakiego powodu część faktów przed nią zatajono.

Kiedy oglądać 101. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji w TVP1

Stacja TVP1 pokaże 101. odcinek serialu „Splątane losy” w czwartek, 3 grudnia 2026 roku o godzinie 14.00. Epizod będzie dostępny także na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł „Bizi Birleştiren Hayat”) opowiada o zamożnej i surowej mieszkance Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność zmienia się, kiedy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine, która okazuje się jej nieznaną wcześniej wnuczką. Kobieta decyduje się wtedy odszukać córkę Pakize, z którą od lat nie utrzymywała kontaktu, a równolegle rozwija się wątek relacji między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

W obsadzie produkcji występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie

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