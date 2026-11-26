Turecki serial "Panna młoda" (oryginalny tytuł "Gelin") miał swoją premierę nad Bosforem w 2024 roku, natomiast na antenie TVP2 zadebiutował 20 stycznia 2025 roku. Produkcja, w której osierocona Hancer ze względu na konieczność opłacenia leczenia brata decyduje się na aranżowane małżeństwo z Cihanem, zastąpiła w paśmie emisyjnym tytuł "Miłość i nadzieja".

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"Panna młoda", odcinek 268. Streszczenie i premiera 7 grudnia 2026

W 268. odcinku, który TVP2 pokaże w poniedziałek 7 grudnia 2026 roku, Derya zaczyna zachowywać się arogancko w stosunku do klientek odwiedzających salon. Gdy Yonca dowiaduje się o wydarzeniach w jej salonie, całkowicie puszczają jej nerwy i wpada w szał.

Równolegle Metin powoli łączy ze sobą tragiczne wydarzenia ze swojej przeszłości. W tym samym odcinku dochodzi także do bezpośredniej konfrontacji Cihana z Melihem.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto wciela się w głównych bohaterów?

Główne role w opowieści o niespodziewanym uczuciu, rodzinnych sekretach i intrygach wokół rodu Develioglu grają Talya Çelebi jako Hancer oraz Cenay Türksever wcielający się w Cihana Develioglu. Na ekranie partnerują im Betigül Ceylan w roli Mukadder, Can Tarakcı jako Cemil, a także Çisel Kuşkan odtwarzająca postać Beyzy.

Ile odcinków liczy "Panna młoda" w TVP? Kiedy finał serialu?

Według wstępnych doniesień Telewizja Polska przygotowała co najmniej około 320 odcinków tej produkcji, co oznacza, że widzów czeka jeszcze kilkadziesiąt odsłon losów Hancer i Cihana. Oficjalny termin emisji finału nie został dotychczas ogłoszony. Ponieważ w Turcji opowieść jest wciąż kontynuowana, polscy odbiorcy mogą zobaczyć kolejne części, o ile nadawca zdecyduje się na dalszą emisję.

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