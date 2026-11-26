Poyraz decyduje się na porwanie Nany w 1079. odcinku serialu „Dziedzictwo”

Nadchodzący, 1079. epizod „Dziedzictwa” przyniesie odważny krok ze strony Poyraza, który zapragnie spędzić z Naną chwilę sam na sam. Cennet nieustannie dba o to, aby relacja młodych przebiegała ściśle według tradycyjnych norm. Przez to narzeczeni nie mają szansy na swobodne umawianie się ani na okazywanie sobie czułości zgodnie z własnymi pragnieniami. Mężczyzna ma już dość tych ciągłych zakazów i zamiast słuchać matki, obmyśla przebiegłą intrygę. Zakochany Poyraz postanawia uprowadzić Nanę, co ma im pozwolić na ucieczkę od domowych rygorów oraz zyskanie odrobiny prywatności z dala od czujnego oka Cennet. W całe przedsięwzięcie angażują się również Nazli i Mert. Para znajomych próbuje zapewnić zakochanym alibi, tak aby ich potajemna randka nie wzbudziła żadnych podejrzeń wśród reszty rodziny. Chociaż początkowo wszystko idzie zgodnie z założeniami, utrzymanie tego sekretu na dłuższą metę kończy się fiaskiem.

Surowa kara od Cennet. Poyraz wyrzucony z domu w 1079. odcinku „Dziedzictwa”

Odkrycie prawdy o spisku wywołuje u Cennet ogromny gniew. Matka nie akceptuje faktu, że syn całkowicie ignoruje narzucone przez nią reguły i na własną rękę kształtuje swoją relację z ukochaną. Z tego powodu w 1079. odcinku „Dziedzictwa” seniorka decyduje się na wyciągnięcie surowych konsekwencji wobec nieposłusznego potomka. Ukarany przez matkę Poyraz musi wyprowadzić się z domu na jedną noc i spać w warsztacie. Choć jest to bolesna nauczka za złamanie zakazu, mężczyzna dochodzi do wniosku, że czas spędzony z wybranką w pełni rekompensuje te niedogodności. Bohater nie zamierza bowiem poświęcać bliskości z Naną wyłącznie z powodu konserwatywnych wymogów narzuconych przez rodzica. Przypomnijmy, że w 1077. epizodzie Cennet zaakceptowała ten związek pod wpływem poruszającego listu od syna, ale nakazała parze przejść przez tradycyjny proces zalotów od samego początku. Zakochani przystali wówczas na te warunki, mimo świadomości, że łączy ich już głębokie i dojrzałe uczucie. Najnowsze wydarzenia udowadniają jednak, że Poyraz stracił cierpliwość do ciągłego oczekiwania na matczyne przyzwolenie. Jego romantyczny zryw doprowadza ostatecznie do potężnej kłótni w rodzinie oraz przymusowego noclegu poza domem.

Kiedy oglądać 1079. odcinek „Dziedzictwa”? Data i godzina emisji w TVP1

Widzowie mogą śledzić nowe perypetie bohaterów „Dziedzictwa” od poniedziałku do piątku o godzinie 16:00 w programie pierwszym Telewizji Polskiej. Telewizyjna premiera 1079. odcinka odbędzie się w czwartek, 26 listopada 2026 roku. Osoby korzystające z internetu znajdą również wszystkie wyemitowane już odsłony produkcji w serwisie streamingowym TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo”? Fabuła i obsada tureckiej telenoweli

Turecka produkcja „Dziedzictwo”, nosząca oryginalny tytuł „Emanet”, to ciesząca się dużą popularnością opowieść o tragicznych losach, miłości oraz determinacji w walce o bliskich. Główna oś fabularna zawiązuje się po śmierci rodziców małego Yusufa, kiedy to pieczę nad chłopcem przejmuje jego bezwzględny stryj Yaman. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy w rezydencji zjawia się Seher, czyli skromna ciotka osieroconego dziecka. Chociaż początkowo relacje między opiekunami są pełne wrogości i komplikowane przez intrygi otoczenia, z biegiem czasu między Yamanem i Seher rodzi się głębokie uczucie, które staje się jedynym ratunkiem dla potrzebującego ciepła Yusufa.

Kolejne odsłony serialu przynoszą jednak tragiczne wydarzenia, zmuszające postacie do stawienia czoła ogromnej stracie. Po śmierci Yamana Kırımlıego obowiązek wychowania małego Yusufa oraz strzeżenia rodzinnej spuścizny przejmuje na siebie Nana Maryam.

Kolejne kłopoty pojawiają się w momencie, gdy kobiecie zaczyna realnie zagrażać przymusowa deportacja z kraju. Wówczas na jej drodze staje Poyraz, który chce uchronić chłopca przed kolejną traumą związaną z utratą opiekunki. Bohater decyduje się na fikcyjne małżeństwo z Naną, a ten zawarty wyłącznie z rozsądku związek szybko przeradza się w pasmo nowych wyzwań, silnych emocji oraz powoli rodzącej się bliskości.

W głównych rolach w produkcji pojawiają się między innymi: Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w postać Yamana Kırımlıego, Sıla Türkoğlu grająca Seher Kırımlı, Nanuka Stambolishvili jako ekranowa Nana, Nik Xhelilaj odtwarzający rolę Poyraza oraz Berat Rüzgar Özkan, który występuje jako mały Yusuf.

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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