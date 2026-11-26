Spis treści
- Aresztowanie Halila w 98. odcinku „Splątanych losów”. Ayfer traci przytomność
- Intryga Ezgi i współpraca z Tahsinem. Co wydarzy się wokół Yasemin w 98. odcinku „Splątanych losów”?
- Kiedy oglądać 98. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji w TVP1
- O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i pełna obsada produkcji
Aresztowanie Halila w 98. odcinku „Splątanych losów”. Ayfer traci przytomność
Funkcjonariusze prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Remziego posuną się o krok dalej. Komisarz Serkan zatrzyma bezdomnego, który wcześniej uciekał z miejsca zbrodni. Zatrzymany mężczyzna widział Halila w pobliżu lokalizacji, w której odnaleziono zwłoki Remziego, dlatego może okazać się istotnym świadkiem. W efekcie rano policjanci zjawią się u Halila i aresztują go pod zarzutem zabójstwa. W 96. odcinku produkcji bohater natrafił na ciało Remziego, po czym zabrał z jego biura rodzinne zdjęcia i list dotyczący Ceylana. Nie miał jednak świadomości, że obecny na miejscu zdarzenia bezdomny weźmie go za mordercę. Informacja o zatrzymaniu męża będzie ogromnym wstrząsem dla Ayfer, która nie udźwignie emocji i straci przytomność. Gdy Elmas przekaże wieści o aresztowaniu domownikom w rezydencji, Cetin od razu zdecyduje się ruszyć na komisariat.
Intryga Ezgi i współpraca z Tahsinem. Co wydarzy się wokół Yasemin w 98. odcinku „Splątanych losów”?
W tym samym czasie niespokojnie będzie także wokół Yasemin. Ezgi podczas spotkania z Tahsinem zadeklaruje pomoc w odszukaniu matki oraz siostry dziewczyny. Mężczyźnie niezwykle zależy na odnalezieniu Pakize i Mine, do których usiłuje dotrzeć już od dłuższego czasu. Zaangażowanie Ezgi wynika z jej własnych pobudek, ponieważ kobieta jest zazdrosna o Yasemin i nie akceptuje jej relacji z Burakiem. Już wcześniej podejmowała próby zaszkodzenia rywalce, a teraz zamierza posłużyć się zainteresowaniem, jakie Tahsin wykazuje wobec jej bliskich. Z kolei Cetin, który powrócił do Stambułu w 95. odcinku, stanie przed koniecznością poradzenia sobie z następnym rodzinnym kryzysem. Zatrzymanie Halila jeszcze bardziej skomplikuje i tak trudne położenie mieszkańców rezydencji.
Kiedy oglądać 98. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji w TVP1
Telewizyjną emisję 98. odcinka serialu „Splątane losy” zaplanowano na poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 14.00 na antenie TVP1. Produkcja będzie także dostępna dla widzów na platformie TVP VOD.
O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i pełna obsada produkcji
Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł to „Bizi Birleştiren Hayat”) opowiada o losach zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy pod drzwi jej domu trafia pięcioletnia Mine, będąca wnuczką, o której istnieniu kobieta nie wiedziała. Bohaterka postanawia odszukać swoją córkę Pakize, z którą nie miała kontaktu od lat, a w tle tych zdarzeń rozwija się relacja między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.
W rolach głównych i drugoplanowych występują:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar