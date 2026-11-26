Aresztowanie Halila w 98. odcinku „Splątanych losów”. Ayfer traci przytomność

Funkcjonariusze prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci Remziego posuną się o krok dalej. Komisarz Serkan zatrzyma bezdomnego, który wcześniej uciekał z miejsca zbrodni. Zatrzymany mężczyzna widział Halila w pobliżu lokalizacji, w której odnaleziono zwłoki Remziego, dlatego może okazać się istotnym świadkiem. W efekcie rano policjanci zjawią się u Halila i aresztują go pod zarzutem zabójstwa. W 96. odcinku produkcji bohater natrafił na ciało Remziego, po czym zabrał z jego biura rodzinne zdjęcia i list dotyczący Ceylana. Nie miał jednak świadomości, że obecny na miejscu zdarzenia bezdomny weźmie go za mordercę. Informacja o zatrzymaniu męża będzie ogromnym wstrząsem dla Ayfer, która nie udźwignie emocji i straci przytomność. Gdy Elmas przekaże wieści o aresztowaniu domownikom w rezydencji, Cetin od razu zdecyduje się ruszyć na komisariat.

Intryga Ezgi i współpraca z Tahsinem. Co wydarzy się wokół Yasemin w 98. odcinku „Splątanych losów”?

W tym samym czasie niespokojnie będzie także wokół Yasemin. Ezgi podczas spotkania z Tahsinem zadeklaruje pomoc w odszukaniu matki oraz siostry dziewczyny. Mężczyźnie niezwykle zależy na odnalezieniu Pakize i Mine, do których usiłuje dotrzeć już od dłuższego czasu. Zaangażowanie Ezgi wynika z jej własnych pobudek, ponieważ kobieta jest zazdrosna o Yasemin i nie akceptuje jej relacji z Burakiem. Już wcześniej podejmowała próby zaszkodzenia rywalce, a teraz zamierza posłużyć się zainteresowaniem, jakie Tahsin wykazuje wobec jej bliskich. Z kolei Cetin, który powrócił do Stambułu w 95. odcinku, stanie przed koniecznością poradzenia sobie z następnym rodzinnym kryzysem. Zatrzymanie Halila jeszcze bardziej skomplikuje i tak trudne położenie mieszkańców rezydencji.

Kiedy oglądać 98. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji w TVP1

Telewizyjną emisję 98. odcinka serialu „Splątane losy” zaplanowano na poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 14.00 na antenie TVP1. Produkcja będzie także dostępna dla widzów na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i pełna obsada produkcji

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł to „Bizi Birleştiren Hayat”) opowiada o losach zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność wywraca się do góry nogami, kiedy pod drzwi jej domu trafia pięcioletnia Mine, będąca wnuczką, o której istnieniu kobieta nie wiedziała. Bohaterka postanawia odszukać swoją córkę Pakize, z którą nie miała kontaktu od lat, a w tle tych zdarzeń rozwija się relacja między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

W rolach głównych i drugoplanowych występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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