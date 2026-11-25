Halil i Munevver w 97. odcinku serialu „Splątane losy”. Wyznanie prawdy o śmierci Remziego

W 97. odcinku serialu „Splątane losy” Halil przerywa milczenie i wyjawia Munevver wydarzenia z biura Remziego. W 96. odcinku mężczyzna odkrył tam zwłoki zamordowanego, po czym wyniósł z pokoju fotografie rodzinne oraz list dotyczący Ceylana. Teraz wreszcie przekazuje kobiecie wiadomość o zgonie szantażysty.

Wcześniej nieobecność Halila w domu przez całą noc skłoniła Buraka i Cetina do rozpoczęcia poszukiwań. Choć bohater spróbuje opanować sytuację, jego tajemnicze zniknięcie oraz okoliczności tragedii mogą ściągnąć na niego kolejne podejrzenia.

Komisarz Serkan bada zabójstwo Remziego. Tajemnicze zdjęcie dziewczynki

Dochodzenie w sprawie morderstwa przejmuje komisarz Serkan, który zamierza zrekonstruować przebieg zdarzeń i wskazać sprawcę. Uwagę funkcjonariusza przykuwa zgubione przez Halila zdjęcie dziewczynki, znalezione na miejscu zbrodni. Śledczy traktuje fotografię jako istotny dowód i próbuje ustalić tożsamość dziecka oraz jego powiązania z zamordowanym Remzim. Choć na tym etapie personalia dziewczynki pozostają nieznane, ten trop może ułatwić policjantowi dalsze działania.

Munevver rozmawia z Cetinem o Tahsinie. Szantaż Remziego w 97. odcinku „Splątanych losów”

Munevver postanawia szczerze porozmawiać z synem o trapiących ją problemach. Kobieta opowiada Cetinowi o Tahsinie oraz o szantażu ze strony Remziego, przemilcza jednak dokładną treść jego gróźb. Cetin już w 96. odcinku nabrał podejrzeń, gdy podczas wypytywania matki o Halila wyczuł jej nieszczerość. Mimo że teraz poznaje fragment prawdy, Munevver wciąż zatrzymuje dla siebie pełną historię.

Ezgi zawiera układ z Tahsinem. Chce pozbyć się Yasemin

Narastająca zazdrość o Yasemin popycha Ezgi do radykalnych kroków. Zdeterminowana, by wyeliminować rywalkę, dziewczyna dzwoni do Tahsina i oferuje mu wsparcie w jego planach. Mężczyzna od dawna szuka sposobu na dotarcie do córki, dlatego chętnie zyskuje nową sojuszniczkę. Zaślepiona emocjami Ezgi nie bierze pod uwagę konsekwencji swojej decyzji, która może okazać się bardzo niebezpieczna dla Yasemin.

„Splątane losy” odcinek 97. Kiedy i gdzie oglądać w telewizji oraz online?

Telewizyjną emisję 97. odcinka „Splątanych losów” zaplanowano na piątek, 27 listopada 2026 roku o godzinie 14.00 na antenie TVP1. Produkcja będzie również dostępna dla widzów w przestrzeni internetowej za pośrednictwem platformy TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i pełna obsada

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł to „Bizi Birleştiren Hayat”) przedstawia losy bogatej i surowej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność wywraca się do góry nogami, gdy pod próg jej posiadłości trafia 5-letnia wnuczka Mine, o której istnieniu kobieta wcześniej nie wiedziała. Bohaterka podejmuje decyzję o odnalezieniu swojej córki Pakize, z którą straciła kontakt wiele lat temu, a równolegle na ekranie rozwija się relacja pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

W obsadzie serialu „Splątane losy” występują następujący aktorzy:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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