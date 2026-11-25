Tahsin odkrywa zdradę Remziego. Tragiczny finał w 96. odcinku „Splątanych losów”

W 96. odcinku serialu „Splątane losy” Tahsin założonemu podsłuchowi zawdzięcza odkrycie, że wspólnik działa za jego plecami. Mężczyzna nie da Remziemu żadnej szansy na wytłumaczenie się i postanowi go zabić. Zamordowany był już wcześniej zamieszany w kilka ryzykownych spraw, ponieważ znał sekret dotyczący śmierci Ceylana oraz szantażował Munevver, żądając od niej 10 milionów. Ostatecznie to jednak nielojalność wobec Tahsina doprowadzi do jego zguby.

Halil w biurze Remziego. Mężczyzna zabiera list dotyczący Ceylana

Do biura zamordowanego przyjdzie Halil, który natknie się tam na zwłoki Remziego. Zamiast wezwać służby, mężczyzna postanowi zabezpieczyć materiały powiązane z przeszłością rodziny i weźmie z pokoju rodzinne fotografie oraz list dotyczący Ceylana. Rzeczy te mogą okazać się kluczowe dla rozwikłania sekretów, które od pewnego czasu próbuje odkryć Munevver. Sama obecność na miejscu zbrodni i wyniesienie stamtąd dokumentów mogą jednak ściągnąć na Halila ogromne problemy.

Bezdomny podejrzewa Halila o morderstwo. Poszukiwania mężczyzny w „Splątanych losach”

Położenie Halila skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy zauważy go bezdomny i weźmie go za mordercę Remziego. Rzuca to na bohatera poważne podejrzenia, tym bardziej że faktycznie przebywał w biurze ofiary i zabrał stamtąd przedmioty. W tym samym czasie bliscy zaczną się niepokoić o Halila, który nie wróci na noc do domu. Burak oraz Cetin rozpoczną jego poszukiwania, nie mając jeszcze pojęcia o wydarzeniach w biurze Remziego ani o powodach milczenia poszukiwanego.

Kiedy oglądać 96. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji

Telewizyjną emisję 96. odcinka produkcji „Splątane losy” zaplanowano na czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Epizod zostanie udostępniony widzom także na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (w oryginale „Bizi Birleştiren Hayat”) opowiada o Münevver Ketenci, zamożnej i surowej mieszkance Stambułu. Jej codzienność zmienia się w chwili, gdy pod drzwi domu trafia 5-letnia Mine, będąca wnuczką, o której istnieniu kobieta nie wiedziała. Bohaterka decyduje się odszukać swoją córkę Pakize, z którą nie miała kontaktu od lat, a w tle tych wydarzeń rozwija się relacja lekarza Buraka oraz pielęgniarki Yasemin.

W obsadzie produkcji występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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