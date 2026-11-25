Spis treści
- Tahsin odkrywa zdradę Remziego. Tragiczny finał w 96. odcinku „Splątanych losów”
- Halil w biurze Remziego. Mężczyzna zabiera list dotyczący Ceylana
- Bezdomny podejrzewa Halila o morderstwo. Poszukiwania mężczyzny w „Splątanych losach”
- Kiedy oglądać 96. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji
- O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji
Tahsin odkrywa zdradę Remziego. Tragiczny finał w 96. odcinku „Splątanych losów”
W 96. odcinku serialu „Splątane losy” Tahsin założonemu podsłuchowi zawdzięcza odkrycie, że wspólnik działa za jego plecami. Mężczyzna nie da Remziemu żadnej szansy na wytłumaczenie się i postanowi go zabić. Zamordowany był już wcześniej zamieszany w kilka ryzykownych spraw, ponieważ znał sekret dotyczący śmierci Ceylana oraz szantażował Munevver, żądając od niej 10 milionów. Ostatecznie to jednak nielojalność wobec Tahsina doprowadzi do jego zguby.
Halil w biurze Remziego. Mężczyzna zabiera list dotyczący Ceylana
Do biura zamordowanego przyjdzie Halil, który natknie się tam na zwłoki Remziego. Zamiast wezwać służby, mężczyzna postanowi zabezpieczyć materiały powiązane z przeszłością rodziny i weźmie z pokoju rodzinne fotografie oraz list dotyczący Ceylana. Rzeczy te mogą okazać się kluczowe dla rozwikłania sekretów, które od pewnego czasu próbuje odkryć Munevver. Sama obecność na miejscu zbrodni i wyniesienie stamtąd dokumentów mogą jednak ściągnąć na Halila ogromne problemy.
Bezdomny podejrzewa Halila o morderstwo. Poszukiwania mężczyzny w „Splątanych losach”
Położenie Halila skomplikuje się jeszcze bardziej, gdy zauważy go bezdomny i weźmie go za mordercę Remziego. Rzuca to na bohatera poważne podejrzenia, tym bardziej że faktycznie przebywał w biurze ofiary i zabrał stamtąd przedmioty. W tym samym czasie bliscy zaczną się niepokoić o Halila, który nie wróci na noc do domu. Burak oraz Cetin rozpoczną jego poszukiwania, nie mając jeszcze pojęcia o wydarzeniach w biurze Remziego ani o powodach milczenia poszukiwanego.
Kiedy oglądać 96. odcinek „Splątanych losów”? Data i godzina emisji
Telewizyjną emisję 96. odcinka produkcji „Splątane losy” zaplanowano na czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 na antenie TVP1. Epizod zostanie udostępniony widzom także na platformie TVP VOD.
O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji
Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (w oryginale „Bizi Birleştiren Hayat”) opowiada o Münevver Ketenci, zamożnej i surowej mieszkance Stambułu. Jej codzienność zmienia się w chwili, gdy pod drzwi domu trafia 5-letnia Mine, będąca wnuczką, o której istnieniu kobieta nie wiedziała. Bohaterka decyduje się odszukać swoją córkę Pakize, z którą nie miała kontaktu od lat, a w tle tych wydarzeń rozwija się relacja lekarza Buraka oraz pielęgniarki Yasemin.
W obsadzie produkcji występują:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar