Halil przesłuchiwany w sprawie Remziego. Odciski palców pogrążą bohatera w 99. odcinku „Splątanych losów”

Aresztowany pod zarzutem zabójstwa Remziego Halil nadal będzie przebywał na komisariacie. Sytuację zatrzymanego mocno skomplikuje twardy dowód, ponieważ śledczy zabezpieczyli na miejscu zbrodni jego odciski palców. Mimo niekorzystnych okoliczności mężczyzna podczas przesłuchania nie przyzna się do winy i będzie zaprzeczał, że zamordował Remziego.

W 96. odcinku serialu „Splątane losy” to właśnie Halil odkrył zwłoki Remziego, po czym zabrał z jego biura rodzinne fotografie i list dotyczący Ceylana. Nie przewidział wówczas, że bezdomny świadek weźmie go za zabójcę. W 98. odcinku doszło do policyjnego zatrzymania, a wieść o aresztowaniu wywołała u Ayfer omdlenie. Teraz podejrzany będzie musiał stawić czoła poważnym konsekwencjom ciążących na nim oskarżeń.

Münevver wynajmie prawniczkę w 99. odcinku „Splątanych losów”. Ayfer znów zaatakuje nestorkę

Münevver postanowi wesprzeć podejrzanego i zatrudni najlepszą prawniczkę, aby poprowadziła jego obronę. Nestorka rodu zrobi wszystko, by uchronić Halila przed niesłusznym wyrokiem za śmierć Remziego. Działania te nie przekonają jednak Ayfer, która zamiast docenić pomoc, po raz kolejny zaatakuje kobietę i będzie obarczała Münevver winą za problemy męża.

Spór między bohaterkami trwa już od dłuższego czasu. Ayfer od dawna zarzuca nestorce wtrącanie się w sprawy jej rodziny i ściąganie na Halila kolejnych kłopotów. Obecne położenie jest wyjątkowo ciężkie, gdyż aresztowany mężczyzna ma przed sobą niepewną przyszłość.

Kiedy oglądać 99. odcinek serialu „Splątane losy”? Data i godzina emisji w TVP1

Stacja TVP1 pokaże 99. odcinek serialu „Splątane losy” we wtorek, 1 grudnia 2026 roku o godzinie 14.00. Epizod będzie również dostępny w sieci na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Splątane losy”? Fabuła i obsada tureckiej produkcji

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalny tytuł to „Bizi Birleştiren Hayat”) opowiada o losach zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu, Münevver Ketenci. Jej codzienność zmienia się w chwili, gdy pod drzwiami domu pojawia się 5-letnia Mine, będąca wnuczką, o której istnieniu kobieta nie wiedziała. Bohaterka decyduje się wówczas odszukać swoją córkę Pakize, z którą od lat nie utrzymuje kontaktu, a równolegle rozwija się wątek relacji pielęgniarki Yasemin oraz lekarza Buraka.

W obsadzie produkcji występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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