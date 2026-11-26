Karski znajdzie postrzeloną Kasię w 1966 odcinku "M jak miłość"

Afera z agresywnym Mariuszem, który poluje na życie Kasi osiągnie szczyt, kiedy zaślepiony nienawiścią Sanocki wpadnie do nowego mieszkania Kasi w Bratysławie. Jak informowaliśmy, lekarka przed wyjazdem za granicę dała Jakubowi list, w którym wyjaśnia kwestię ojcostwa. Detektyw nie odczyta słów byłej żony, ale później i tak dowie się prawdy o ojcostwie. Sekret wyjawią Aneta z Olkiem.

Wielki zwrot akcji polega jednak na tym, że wkrótce w "M jak miłość" Mariusz włamie się do mieszkania Karskiego, zabierze jego broń i znajdzie list. Odczyta go i pozna prawdę o tym, że to nie on jest biologicznym tatą Zosi, co jeszcze bardziej go nakręci. Postanowi odnaleźć i zabić Kasię, a Zosię porwać!

W tym czasie w 1966 odcinku "M jak miłość" Jakub wraz z Anetą i Olkiem ruszą do Bratysławy, a kiedy faktycznie wpadną do nowego lokum Kasi, zastaną leżące ciało kobiety z raną postrzałową. Spóźnią się!

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Mariusz ucieknie po postrzelniu Kasi w 1966 odcinku "M jak miłość"

Pierwsze, co w 1966 odcinku "M jak miłość" zrobią Chodakowscy i Karski, to naturalny odruch pomocy Kasi. Najważniejsze, by kobieta przeżyła postrzał, a do tego niezbędne będzie wezwanie pomocy.

W takiej sytuacji Mariusz ma szansę uciec. Z powodu zamieszania i afery, łatwiej mu będzie wymigać się od odpowiedzialności. Szczególnie że walka o życie Kasi będzie na pierwszym miejscu. Pytanie tylko, czy korzystając z zamieszania i dramatycznej walki o Kasię, Sanocki wynajdzie okazję do porwania Zosi...

Kasia zginie od postrzału Mariusza w 1966 odcinku "M jak miłość"?

W 1966 odcinku "M jak miłość" Mariusz trafi Kasię w rękę, konkretnie w okolice barku kobiety. To prawdopodobnie nie będzie śmiertelny strzał, ale kula może poważnie uszkodzić kończynę i nie wiadomo jeszcze, jakie będę z tego konsekwencje zdrowotne.

Jednak najważniejsze jest bezpieczeństwo Kasi i Zosi. Czy Karski da radę wymierzyć sprawiedliwość i dorwać okrutnego Mariusza?! Sceny w Bratysławie, które rozegrają się w "M jak miłość" w połowie grudnia będą wręcz wstrząsające.

Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?