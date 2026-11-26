Paraliż Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość"! Po złamaniu kręgosłupa nie będzie mogła ruszać nogami

Od operacji Agnes, której w 1962 odcinku "M jak miłość" podejmie się Olek Chodakowski, będzie zależało, czy córka Artura stanie na własnych nogach, czy paraliż, którego dozna wskutek napadu ustąpi.

Koszmar Rogowskich wcale się nie skończy w 1962 odcinku, a kolejne godziny Agnes w szpitalu przyniosą nagłe pogorszenie jej stanu. Mimo że lekarz Wojtek ze szpitala w Gródku stwierdził, że złamanie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym nie stwarza żadnego zagrożenia dla jej sprawności, to jednak Agnes poczuje drętwienie nogi, ból pleców i wystąpi paraliż kończyn.

Spanikowany Artur w 1962 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Olka, który natychmiast zleci przeprowadzenie niezbędnych badań. Chodakowski będzie chciał od razu operować Agnes.

- Jeżeli to jest krwiak i jest ucisk na rdzeń kręgowy, to trzeba to operować jak najszybciej...

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Olek przekaże Rogowskim złe wieści przed operacją Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość"

Po badaniach w klinice Olka w 1962 odcinku "M jak miłość" wybitny ortopeda nie będzie miał dobrych wieści dla Rogowskich i Basi.

- Sytuacja się skomplikowała. Jak się spodziewaliśmy, w kanale kręgowym jest krwiak. Ale tomografia ujawniła jeszcze kawałek kości wbity w rdzeń... Już szykujemy Agnes do zabiegu! Ale spokojnie, mamy świetny zespół, który już nie raz przeprowadzał takie zabiegi. Ja się idę szykować. Widzimy się niedługo. Wszystko będzie dobrze...

Kolejne godziny bliscy pobitej Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" spędzą w niepewności, czekając na wynik operacji. Marysia i Artur zachowają dystans i tylko ze względu na Basię spróbują jakoś się dogadać w tej trudnej chwili.

- Boże, czemu to tyle trwa? - zapyta Basia ojca. - Bo to jest skomplikowana operacja. Musi potrwać... - Co jeśli się nie uda? I Agnes już nigdy nie będzie mogła chodzić? - Nawet tak nie myśl! Agnes jest w najlepszych rękach... Nie mogła trafić lepiej. Najlepszych. I tego się trzymamy!

Agnes będzie mogła chodzić. Sukces Olka podczas operacji w 1962 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście operacja Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" skończy się sukcesem i Olek zawiadomi Rogowskich, że ryzyko paraliżu udało się usunąć. A to oznacza, że Agnes będzie mogła chodzić.

- Usunięcie tego krwiaka poszło nam sprawnie, ale problemem był ten fragment kości. Bardzo blisko aorty, więc musiałem być cały czas w kontakcie z chirurgiem naczyniowym, ale udało się! Zrobiliśmy to. Agnes będzie chodzić! Dzięki. Wiedziałem, że jak ty się za to weźmiesz, to... - Taka praca. Cieszę się, że mogłem pomóc - powie Chodakowski.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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