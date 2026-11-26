Agnes straci czucie w nogach w 1962 odcinku "M jak miłość"

Po brutalnym pobiciu w lesie Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" będzie w bardzo poważnym stanie. Okaże się, że dziewczyna straciła czucie w nogach i potrzebuje dalszej diagnostyki oraz specjalistycznej pomocy.

Konieczne będzie przewiezienie jej do Warszawy, gdzie operacji podejmie się Olek Chodakowski. Artur będzie przerażony stanem córki. Spróbuje jednak nie pokazywać całego niepokoju przy Basi (Karina Woźniak), żeby dodatkowo jej nie denerwować.

Dlatego nie powie żonie i córce wszystkiego, co już wiadomo o stanie Agnes. Nie wspomni między innymi o krwiaku ani o tym, że Olek jest już niemal gotowy do przeprowadzenia operacji. Sam będzie jednak coraz bardziej roztrzęsiony.

Joanna będzie chciała jechać z Arturem w 1962 odcinku "M jak miłość"

W całym zamieszaniu w 1962 odcinku "M jak miłość" Joanna nie odpuści i znów spróbuje zaznaczyć swoją obecność przy Arturze. Kiedy Rogowski będzie tłumaczył Marysi i Basi, że Agnes potrzebuje szerszej diagnostyki, kochanka wtrąci się do rozmowy.

- Wszystko wiem, jadę z tobą - wtrąci się Joanna. Artur nie będzie jednak chciał zabierać jej ze sobą. Uzna, że w szpitalu w Warszawie i tak będzie wystarczająco dużo zamieszania.

- Nie, nie, słuchaj, zostań tutaj. Tam będzie wystarczająco dużo zamieszania - od razu powie Artur do kochanki. Joanna nie da jednak za wygraną i poprosi, żeby informował ją o wszystkim, co będzie się działo.

- To daj mi od razu znać jak będzie coś wiadomo, dobrze?

- Dobrze, oczywiście. Gdzie są te kluczyki, no! - odpowie zdenerwowany Rogowski, nerwowo szukając kluczyków do samochodu.

To Marysia zajmie miejsce Joanny przy Arturze w 1962 odcinku "M jak miłość"

Artur w 1962 odcinku "M jak miłość" będzie tak rozkojarzony sytuacją Agnes, że nawet znalezienie kluczyków zacznie sprawiać mu problem. Wtedy Marysia uzna, że dalsze czekanie nie ma sensu i trzeba działać.

- Myślę, że ja poprowadzę - uzna Rogowska i nie poczeka nawet na to, by ktoś zaprotestował.

W ten sposób Marysia przejmie kontrolę nad sytuacją, podczas gdy Artur będzie skupiony przede wszystkim na stanie córki. Joanna natomiast zostanie w szpitalu, a jej próby uczestniczenia w każdym wydarzeniu nie pomogą Rogowskiemu w opanowaniu nerwów.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Skruszony Artur przekona Barbarę, że chce odzyskać rodzinę, a potem poleci do kochanki