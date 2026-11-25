Marysia nie chce pracować z Arturem. Co dalej z przychodnią?

Przypomnijmy, że sprawa przychodni, czyli wspólnej placówki Rogowskich, którą razem latami prowadzili i starali się nią dobrze zarządzać, nadal pozostaje otwarta. W poprzednich odcinkach "M jak miłość" Marysia zwierzyła się Pawłowi (Rafał Mroczek) ze swoich wątpliwości dotyczących przychodni, bo nie chciała, by po rozstaniu z Arturem sprawy związane z ich wspólnym biznesem jeszcze bardziej komplikowały jej życie. Tym bardziej, że zadeklarowała, iż nie chce spotykać męża w pracy. Zduński próbował pomóc jej znaleźć rozwiązanie, z jego perspektywy lekarz powinien zdecydować się na darowiznę, ale Rogowska w tamtym momencie nie była chętna na takie rozwiązanie.

Piotrek przekaże matce decyzję Artura w sprawie przychodni w 1961 odcinku "M jak miłość"

W 1961 odcinku "M jak miłość" Piotrek zadzwoni do Marysi nie tylko po to, by porozmawiać o przychodni. Najpierw upewni się, czy matka nadal chce złożyć pozew rozwodowy. Andrzej (Krystian Wieczorek) będzie miał przygotowane wszystkie dokumenty i może jeszcze tego samego dnia skierować sprawę do sądu. Marysia potwierdzi, że zasadniczo się na to zgadza, choć nie jest to dla niej łatwy krok. Ostatecznie postanowią z Piotrkiem poczekać...

- Dzwonię, żeby się upewnić, czy na pewno nie zmieniłaś zdania. Andrzej ma komplet dokumentów, jeszcze dziś może złożyć pozew do sądu - poinformuje Piotrek, ale w końcu wspólnie z mamą ustalą, że poczekają ze złożeniem pozwu do poniedziałku.

Artur zrezygnuje z udziałów w przychodni

- Jest jeszcze jedna kwestia. Andrzej ostatecznie zamknął kwestię współwłasności Artura w przychodni. Obejmiesz jego wszystkie udziały w formie darowizny - powie najważniejsze Zduński.

- Znaczy Artur całkiem zrezygnuje z przychodni?

- Tak, taka jest jego decyzja - przytaknie Piotrek.

Marysia będzie pod pewnym wrażeniem tego, co zrobił Artur. Mąż pokaże, że nie zamierza utrudniać jej przejęcia przychodni i potrafi zachować się z klasą, nawet w tak trudnej sytuacji. Nie oznacza to jednak, że Rogowska zmieni zdanie w sprawie rozwodu. Doceni jego gest, ale do ratowania małżeństwa nie będzie już chciała wracać.