Kasia przerwie milczenie w 1960 odcinku "M jak miłość", ale nie powie Jakubowi całej prawdy o zabójstwie Sowińskiego

Ucieczka Kasi przed Mariuszem w 1960 odcinku "M jak miłość" będzie dla Jakuba sygnałem, że w małżeństwie Sanockich źle się dzieje, że była żona boi się swojego nowego partnera, który ujawnia psychopatyczne skłonności.

Ale Karskiemu w 1960 odcinku "M jak miłość" przez myśl nie przejdzie, że zabójstwem Sowińskiego, którego dokonał Mariusz, stoi nie tylko "romans" Kasi, lecz przede wszystkim szantaż dyrektora kliniki! Bo przecież Sowiński zmusił Kasię do uległości, do tego, by została jego kochaną, groźbami, że Mariusz dowie się, że Zosia nie jest jego córką!

Po aresztowaniu Olka (Maurycy Popiel) w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia przerwie milczenie! Mimo ogromnego zagrożenia wyjdzie ze swojej kryjówki, żeby wydać Mariusza przed Jakubem, wyznać część prawdy o romansie z Sanockim.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1960: Kasia wyzna Jakubowi prawdę o romansie z Sowińskim! To Mariusz go zabił - ZDJĘCIA

Zszokowany Jakub w 1960 odcinku "M jak miłość" wyczuje, że Kasia nie jest z nim do końca szczera. Ale nie będzie naciskał, by przyznała mu się, co jeszcze ukrywa.

- Czyli ten sekret, ta tajemnica, o której nie chciałaś wcześniej powiedzieć? - Tak, właśnie o to chodziło. Zabrałam Zosię i uciekłam z domu. Mariusz o wszystkim się dowiedział... Już wcześniej groził mi, że gdybym go zdradziła, byłby gotów zabić. On zachowywał się jak jakiś szaleniec. Ja nie ma dowodów, ale wcale bym się nie zdziwiła, gdyby się okazało, że to on zabił Sowińskiego... On jest nieobliczalny, boję się go... - Jak ci mogę pomóc? - Nie możesz. Obiecaj mi tylko, że nikomu o tym nie powiesz. Może jedynie Marcinowi, on powinien się dowiedzieć, żeby pomóc Olkowi. - Nikomu nie powiem, ale posłuchaj, jeśli obawiasz się Mariusza, powinnaś wystąpić o rozwód - Nie ma mowy. To może mi tylko zaszkodzić!

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1966: Kasia zginie? Mariusz zaplanuje zabójstwo żony i porwanie jej córki Zosi

Kasia nie będzie zeznawała przeciwko Mariuszowi w 1960 odcinku "M jak miłość"

Przed kolejną ucieczką w 1960 odcinku "M jak miłość" Kasia odmówi zeznań przed policją, którymi mogłaby obciążyć Mariusza za zabójstwo Sowińskiego. A tym samym raz na zawsze uwolnić się od męża mordercy, który wreszcie poszedłby siedzieć nie tylko za tę zbrodnię, ale także za gwałt na Kasi.

- Proszę, przekaż Marcinowi wszystko, co ci powiedziałam. Może uda się oczyścić Olka z wszelkich podejrzeń. I żeby było jasne, nie będę zeznawać w tej sprawie! - To twoja decyzja, chociaż ja uważam, że... - Jakub przerwie Kasi, lecz ona nie będzie chciała go słuchać.

Jakub w 1960 odcinku "M jak miłość" powie Marcinowi, że Mariusz zabił Sowińskiego

W finale 1960 odcinka "M jak miłość" Jakub spotka się z Marcinem i przekaże mu wszystko, co usłyszał od Kasi o zabójstwie Sowińskiego. Kilka godzin Olek wyjdzie z aresztu.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1960: Olek po nocy w celi wyjdzie z aresztu. Policja będzie miała innego podejrzanego o zabójstwo Sowińskiego - ZDJĘCIA

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?

16