Operacja Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" w cieniu rozwodu Rogowskich!

Rozwód Rogowskich w 1962 odcinku "M jak miłość" zajedzie na dalszy plan, bo teraz najważniejszy będzie powrót Agnes do zdrowia po brutalnym napadzie w lesie.

Kiedy Artur usłyszy, że Marysia złożyła papiery rozwodowe, że chce oficjalnie zakończyć ich małżeństwo, zapyta o to żonę. Jednak w tych okolicznościach ona nie będzie chciała o tym rozmawiać. Zwłaszcza, że w szpitalu w Gródku cały czas przy Arturze będzie się kręciła jego kochanka Joanna (Dominika Sakowicz).

Obecność Joanny sprawi, że w 1962 odcinku "M jak miłość" Basia uprzedzi kochankę ojca, że nigdy nie będzie częścią ich rodziny! Marysia postara się nie wchodzić Joannie w drogę, unikając też Artura.

Operacja Agnes wszystko zmieni, bo kiedy Rogowski załatwi córce przeniesienie ze szpitala w Gródku do kliniki Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel) w Miedzeszynie, to właśnie Marysia go tam zawiezie. W tak trudnym momencie nie będzie chciał mieć przy sobie Joanny.

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Marysia opuści szpital po operacji Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość"

Podczas operacji Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" Marysia cały czas będzie wspierała Artura i Basię, lecz nie odezwie się do męża ani słowem. A kiedy Olek ogłosi Rogowskim,że wszystko się udało, skłóceni małżonkowie razem z córka wejdą do sali Agnes.

- Jesteśmy tutaj z tobą wszyscy, wiesz? Cała rodzina... Bardzo cię kochamy. Najmocniej na świecie. Słyszysz Agnes? - Słyszę siostrzyczko... - odpowie ranna Agnes.

Nagle Marysia w 1962 odcinku "M jak miłość" odwróci się i zostawi Artura z córkami. Dla niej słowo "rodzina" nie będzie już miało takiego znaczenia, jak kiedyś. Nie zrezygnuje z rozwodu z Rogowskim, który wybrał Joannę...

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Brutalny napad na Agnes i Basię! Stanie w obronie siostry i zostanie skatowana!