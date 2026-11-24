Agnes pobita w lesie przed bandytów z poprawczaka w 1961 odcinku "M jak miłość"

Koniec listopada w "M jak miłość" upłynie pod znakiem makabrycznych wydarzeń w Grabinie, a to co będzie się działo w 1961 odcinku mocno wpłynie na życie Agnes i jej relację z Pawłem.

Nie jest już tajemnicą, że w drodze do Gródka Agnes i Basia (Karina Woźniak) zostaną brutalnie zaatakowanie przez dwóch nastolatków - uciekinierów z poprawczaka. Jeden z bandytów będzie chciał zgwałcić Basię i nagrać bestialski czyn na telefon. Ale Agnes bohatersko stanie w obronie siostry. I zapłaci za to najwyższą cenę.

Paweł pożegna się z Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość". Zabierze od niej swojego syna

Zanim jednak w 1961 odcinku "M jak miłość" Agnes padnie ofiarą napadu w lesie, zostanie skatowana, skopana i dozna poważnego urazu kręgosłupa, bolesny cios wymierzy jej także Paweł. Bo kiedy Zduński przyjedzie z synem Antosiem do Grabiny kolejny raz da odczuć przyjaciółce, że nie potrzebuje jej w roli zastępczej matki dla Antka.

W momencie kiedy Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" zaproponuje Pawłowi, by powierzył jej opiekę nad Antosiem, zostawił jej synka na jakiś czas w wakacje, Zduński uprzedzi ją, że wyjeżdża z małym w góry do rodziny zmarłej żony.

- W sierpniu mam urlop i tak myślę, że mogłabym się zająć Antkiem jeśli chcesz. Mógłby zostać z nami w Grabinie... - Nie ma takiej potrzeby, bo w sierpniu jedziemy na cały miesiąc w góry. Do rodziny Franki - powie chłodno Paweł. - Na miesiąc? A może przydałaby ci się pomoc? Mogłabym się zająć młodym, a ty skakałbyś sobie jak taka młoda kózka, słońce by świeciło, a słyszałam, że Tatry są... - Agnes będzie chciała dołączyć do Pawła i jego syna, lecz on się na to nie zgodzi. - Nie ma takiej potrzeby. Poradzimy sobie!

Paweł zrani Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość"

Po tak ostrej odpowiedzi Pawła w 1961 odcinku "M jak miłość" w oczach Agnes pojawią się łzy. Zrozumie, że Zduński korzysta z jej pomocy tylko kiedy jemu pasuje, a tak naprawdę nie zależy mu na niej i nie czuje tego, co ona. Kolejny raz Paweł ją zrani.

- Przepraszam, ja tak tylko spytałam. Ja nie chciałam się narzucać. Idę pomóc Basi obiad zrobić...

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Basia w 1961 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Agnes cierpi przez Pawła

Łzy Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" od razu zauważy Basia, która postanowi wyciągnąć siostrę na zakupy do Gródka, gdzie w małej galerii handlowej będzie już czekała na nich Marysia (Małgorzata Pieńkowska). To właśnie na leśnej drodze z Grabiny do Gródka rozegra się dramat sióstr.

- Powiesz, czemu tak posmutniałaś? Nieważne. Nic się nie stało... - Chodzi o Pawła, prawda? - Trochę tak, a trochę nie... To skomplikowane... - Dobrze. Ale jak będziesz chciała porozmawiać, to jestem...

W tym momencie Basia zauważy na poboczu drogi jednego ze zwyrodnialców i poprosi Agnes, by się zatrzymała.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Agnes kocha Pawła, ale nie będą razem! Nigdy nie zastąpi mu Franki

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