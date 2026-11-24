Agnes nie umrze w 1961 odcinku "M jak miłość", ale po napadzie będzie miała złamany kręgosłup

Życie Agnes będzie zagrożone po tym, jak 1961 odcinku "M jak miłość" padnie ofiarą brutalnego napadu w lesie. Razem z Basią (Karina Woźniak) zostanie zaatakowana przez dwóch nastoletnich bandytów, którzy uciekną z poprawczaka i zaczną grasować po Grabinie.

Ponieważ Agnes stanie w obronie Basi w 1961 odcinku "M jak miłość" zostanie bestialsko pobita. Potężne ciosy, kopniaki zwyrodnialców w plecy doprowadzą do złamania kręgosłupa. Chociaż lekarz, który zajmie się Agnes w szpitalu w Gródku, zapewni jej rodzinę, że szybko wróci do zdrowia, tak się nie stanie.

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W obliczu tragedii Paweł w 1961 odcinku "M jak miłość" uświadomi sobie, jak bardzo krzywdzi Agnes za każdym razem, kiedy chce ją izolować od swojego syna Antosia. Tuż przed napadem na Agnes kolejny raz ją zrani, bo nie zgodzi się na to, żeby wyjechali całą trójką do rodziny Franki do Bukowiny Tatrzańskiej. Będzie chciał spędzić wakacje tylko z Antkiem!

Wzruszające wyznanie Pawła do Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście w 1961 odcinku "M jak miłość" Paweł zrozumie swój błąd. Tak jak to, że Agnes stała się najważniejszą kobietą w jego życiu, czułą i troskliwą zastępczą mamą dla Antosia i już nic tego nie zmieni.

- Agnes, po tym jak zostawiałaś nas w ogrodzie z Antkiem, mieliśmy ożywioną dyskusję i doszliśmy do wniosku, że chcemy, żebyś pojechała z nami na ten wyjazd w góry... Jeśli się zgadzasz, jeśli ten uśmiech jest na "tak", to trzymam cię za słowo - wyzna Zduński.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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