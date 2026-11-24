Aneta i Olek wyjawią Jakubowi prawdę o ojcostwie Zosi w 1966 odcinku "M jak miłość"

W 1966 odcinku "M jak miłość" Aneta i Olek przestaną dłużej ukrywać przed Jakubem, że Zosia jest jego córką. To właśnie Karski jest biologicznym ojcem dziewczynki, choć do tej pory nie znał całej prawdy. Nie da się ukryć, że małżeństwo lekarzy długo zwlekało z wyznaniem prawy. To Aneta nie chciała łamać danego przyjaciółce słowa, chociaż próbowała parokrotnie wtrącić się i wyznać detektywowi, że ma córkę, jakoś nigdy nie dała rady wyjaśnić całej sprawy. W końcu nadejdzie kres tej farsy.

Wyznanie Chodakowskich w 1966 odcinku "M jak miłość" zmieni bardzo wiele, zwłaszcza że detektyw będzie już zaangażowany w poszukiwania Kasi, która wcześniej ucieknie z Warszawy, bo zaczęła obawiać się o swoje życie! Karski nie zamierza czekać, aż sytuacja sama się wyjaśni. Gdy dowie się, gdzie może przebywać kobieta, pojedzie do Bratysławy, by ją odnaleźć. Aneta i Olek nie będą jednak spokojnie czekać na jego powrót. Chodakowscy ruszą za Jakubem.

Aneta z Olkiem ruszą w pogoń za Jakubem w 1966 odcinku "M jak miłość"

Aneta z Olkiem nie pozwolą detektywowi samotnie szukać Kasi, zwłaszcza że sytuacja może być znacznie bardziej niebezpieczna, niż początkowo się wydaje. Kobieta uciekła przecież przed mężem, który może zrobić wszystko, by ją odnaleźć. Tymczasem do Bratysławy dotrze również Mariusz Sanocki (Mateusz Mosiewicz). Po odkryciu listu Kasi i poznaniu prawdy o ojcostwie Zosi mężczyzna będzie pałał żądzą zemsty. Nie pogodzi się z tym, że żona przez cały czas oszukiwała go w sprawie dziecka. Zamiast odpuścić, zacznie planować przerażającą zemstę!

Mariusz zaplanuje zabójstwo Kasi i porwanie Zosi w 1966 odcinku "M jak miłość"

Sanocki będzie chciał nie tylko zabić Kasię, ale również uprowadzić małą Zosię. W drogę na Słowację zabierze pistolet należący do Jakuba, który wcześniej wykradnie z sejfu detektywa. Broń ma mu pomóc upozorować zabójstwo w taki sposób, by podejrzenia spadły właśnie na Karskiego... Kiedy Mariusz wpadnie na trop swojej rodziny, sytuacja stanie się bardzo groźna. Jakub będzie próbował dotrzeć do Kasi, a za nim podążą Aneta i Olek. Czy Chodakowscy zdążą pomóc detektywowi, zanim Sanocki zrealizuje swój makabryczny plan?

Kiedy 1966 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1966 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 15 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2