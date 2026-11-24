Aresztowanie Olka wywoła zamieszanie w klinice. Argasiński przejmie obowiązki w 1960 odcinku "M jak miłość"

Po śmierci Sowińskiego i zatrzymaniu Olka sytuacja w klinice stanie się napięta. Personel będzie chciał wiedzieć, kto teraz pokieruje placówką i co stanie się z obowiązkami ordynatora. Nie zabraknie też pytań o samo aresztowanie Chodakowskiego. W końcu zarzuty wobec lekarza będą poważne, a jego nieobecność nie pozostanie bez wpływu na pracę kliniki. W tej sytuacji Argasiński zorganizuje spotkanie z personelem. Będzie musiał przede wszystkim uporządkować sprawy organizacyjne, ale jednocześnie nie dopuści do tego, by rozmowa zamieniła się w publiczne oskarżanie Olka. Decyzją zarządu to właśnie Jerzy tymczasowo przejmie wszystkie obowiązki dyrektora.

Argasiński nie pozwoli rozsiewać plotek o mężu Anety

Podczas zebrania Argasiński spróbuje dyplomatycznie wyjaśnić sytuację.

- Zaprosiłem Państwa, bo chciałem wyjaśnić wszystkie sprawy organizacyjne w związku z dość niewygodną dla nas sytuacją - zacznie dyplomatycznie Argasiński.

- Chodzi o Olka i jego aresztowanie - powie jeden z lekarzy głośno i wyraźnie, ale Argasiński nie da się zbić z tropu.

- Decyzją zarządu kliniki wszystkie obowiązki chwilowo przejmuję ja - podkreśli Jerzy.

Argasiński nie pozwoli na lincz wobec aresztowanego Olka w 1960 odcinku "M jak miłość"

- To wspaniale, że okazujemy wsparcie i zaufanie naszemu koledze, ale co jeśli sąd i policja mają odmienne zdanie? Pobyt ordynatora w areszcie to dla kliniki duży problem wizerunkowy - uprze się lekarz,

- No tak, jeśli ma pan jakieś zastrzeżenia, to sugeruję, żeby zgłosił je pan drogą mailową do zarządu - utnie dyskusję Argasiński.

Da jasno do zrozumienia, że nie będzie wchodził w plotkowanie i wydawanie osądów. Jerzy będzie musiał zadbać o prawidłowe funkcjonowanie kliniki, ale nie zamierza pozwolić, by aresztowanie Olka stało się pretekstem do rozsiewania plotek i podważania jego reputacji. Chociaż zachowa profesjonalizm, da do zrozumienia, że nie zamierza odwracać się od Chodakowskiego w trudnym momencie.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.