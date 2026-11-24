Szantaż Joanny w 1961 odcinku "M jak miłość"! Nie będzie już dłużej kochanką Artura

Zdesperowana Joanna nie odpuści sobie Artura w 1961 odcinku "M jak miłość". Choć będzie miała powody, by wątpić w jego miłość. Niby żonaty Rogowski wielokrotnie zapewniał ją, że jest zakochany, że pragnie właśnie z nią rozpocząć nowe życie, ale długo nie był w stanie odejść od Marysi. W końcu zdradzona żona go popędziła, a Artur został sam.

Po tym jak Rogowski w 1956 odcinku "M jak miłość" wynajął mieszkanie w Gródku, Joanna zaczęła go błagać, by znów byli razem. Uznała bowiem, że skoro Marysia go nie chce, nie ma powrotu do domu w Grabinie, musi wykorzystać taką szansę, by usidlić kochanka na stałe!

Jednak w 1961 odcinku "M jak miłość" Joanna posunie się jeszcze dalej, żeby Artur był tylko jej i nie mógł już wrócić do Marysi. Kochankowie, którzy pracują razem w szpitalu w Gródku, spotkają się w kawiarni i wtedy młoda lekarka postawi Rogowskiemu swoje żądanie. Znudzi jej się rola "panienki" na pocieszenie.

- Artur, ja tak dalej nie mogę. W szpitalu mijamy się, jakbyśmy się nie znali… Potem dzwonisz Musisz w końcu podjąć decyzję, co dalej. Nie chcę być dla ciebie tylko przystankiem, kimś, do kogo przychodzi się, kiedy jest źle… Twoje małżeństwo się skończyło, ono już nie istnieje - Joanna, cytowana przez portal światseriali.interia.pl, nie pozwoli, by Artur dłużej się nią bawił.

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Na tym jednak nie koniec, bo porzucona Joanna w 1961 odcinku "M jak miłość" da Arturowi ostrzeżenie, że zostanie sam, jeśli nie podejmie ostatecznej decyzji, czy ich romans przerodzi się w związek.

- Jeśli nadal będziesz mnie przyciągał i odpychał, to mnie stracisz… I wtedy naprawdę zostaniesz sam!

Artur w 1961 odcinku "M jak miłość" obieca Joannie, że nigdy nie wróci do Marysi

Po tych słowach Joanny w 1961 odcinku "M jak miłość" Artur zapewni kochankę, że nie chce jej stracić, lecz ona wyczuje, że nie jest z nią szczery, że z jego strony może wcale nie jest miłość. Dlatego postawi sprawę jasno i zada Rogowskiemu kluczowe pytanie.

- A gdyby teraz twoja żona pozwoliła ci wrócić - wróciłbyś do niej? - Przecież wiesz, że nie... - odpowie Artur, ale nie będzie z nią szczery.

Jeszcze przed spotkaniem z Joanną w 1961 odcinku "M jak miłość" Rogowski wyzna swojej teściowej Barbarze (Teresa Lipowska), że pragnie odzyskać rodzinę... Czyli także Marysię!

Przyciśnięty przez kochankę Artur odpowie w końcu, że mogą "spróbować" być razem. Ona nie uwierzy w to, co usłyszy.

- Czyli jak? Co to znaczy? To znaczy, że od tej chwili jesteśmy razem. Bez żadnych więcej wątpliwości, bez żadnych niedopowiedzeń. Ale pod jednym warunkiem - oboje musimy w to uwierzyć - ty również...

Rogowski nie będzie szczery z Joanną w 1961 odcinku "M jak miłość"

Nawet namiętny pocałunek Artura i Joanny w 1961 odcinku "M jak miłość" nie będzie gwarancją, że on naprawdę chce tego związku. Nie przestanie bowiem myśleć o Marysi... A to może oznaczać tylko jedno - niebawem Rogowski zostanie zupełnie sam! Bez żony i kochanki.

W "Kulisach serialu M jak miłość" Robert Moskwa zasiał ziarno niepewności, że jego bohater ułoży sobie życie z Joanną.

- Arturowi życzę, żeby nie żałował nigdy tego co zrobił, a Marysi i Arturowi razem życzę, żeby zostali prawdziwymi, wielkimi przyjaciółmi - ogłosił Moskwa.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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