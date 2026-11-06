M jak miłość, odcinek 1956: Joanna nie odczepi się od Artura! Basia podsłucha, jak kochanka znów omota jej ojca - ZDJĘCIA

Joanna nie zrezygnuje z Artura w 1956 odcinku "M jak miłość"!

Odzyskanie Artura stanie się wręcz obsesją Joanny, która w 1956 odcinku "M jak miłość" bez zapowiedzi odwiedzi ukochanego w jego nowym mieszkaniu w Gródku. Będzie doskonale wiedziała, że Artur nie wrócił do Marysi (Małgorzata Pieńkowska), że żona nie wybaczyła mu zdrady, więc postanowi walczyć o jego miłość.

Coraz bardziej zdesperowana Joanna w 1956 odcinku "M jak miłość" nie przyjmie do wiadomości, że to nie najlepsza pora, by Rogowski znów uwikłał się w romans. Dlaczego? Bo teraz Artur próbuje odzyskać rodzinę, szczególnie córki - Basię i Agnes (Amanda Mincewicz) - które otwarcie go potępiają.

Nie dość, że Joanna nie zrezygnuje z Artura to w 1956 odcinku "M jak miłość" zacznie rysować przed nim wizję wspólnego życia. Łudząc się, że teraz mogą ogłosić całemu światu, jak bardzo się kochają.

Artur nie będzie chciał być z Joanną w 1956 odcinku "M jak miłość"

Podczas wizyty w mieszkaniu Rogowskiego w 1956 odcinku "M jak miłość" natrętna Joanna nie pogodzi się z decyzją kochanka, że na razie musi pobyć sam.

- Nie rozumiem, przecież nie jesteś z Marią? Dlaczego my nie możemy być razem? Przecież nic już nie stoi na przeszkodzie! A tym bardziej teraz, kiedy pracujemy w jednym szpitalu! Przeprowadź się do mnie... Chyba nie zamierzasz wrócić do żony?

- Na pewno nie wrócę do żony! Nawet nie będę próbował...

W tym momencie w 1956 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że Artur wrócił do pracy w szpitalu w Gródku, gdzie Dobrzańska jest kardiologiem.

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Basia podsłucha rozmowę Artura i Joanny w 1956 odcinku "M jak miłość"

Pechowo dla Rogowskiego w 1956 odcinku "M jak miłość" jego rozmowę z Joanną podsłucha Basia , która także zjawi się w mieszkaniu ojca, licząc na to, że znajdzie sposób, jak pogodzić rodziców.

Córka Rogowskich usłyszy, jak Artur będzie zapewniał nową ukochaną, że nie zamierza już wracać do Marysi ani ratować ich małżeństwa, bo miłość, która łączyła ich przez lata, już się skończyła.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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