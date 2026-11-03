M jak miłość, odcinek 1956: Artur zostawi Marysi przychodnię! Odejdzie z pracy, żeby zacząć z Joanną nowe życie - ZDJĘCIA

Przychodnia Rogowskich przejdzie w ręce Marysi w 1956 odcinku "M jak miłość"?

Nowe życie Artur w 1956 odcinku "M jak miłość" rozpocznie od przeprowadzki do wynajętego mieszkania w Gródku. Nie będzie już pomieszkiwał w hotelach, a po tym, jak Marysia oddała mu ślubną obrączkę, dotarło do niego, że nie wrócą razem do domu w Grabinie. Rogowski uświadomi sobie, że po rozstaniu z Marysią kolejnym krokiem będzie rozwód, a także podział wspólnego majątku. Przede wszystkim przychodni wiejskiej w Lipnicy.

To dlatego w 1956 odcinku "M jak miłość" Artur zadzwoni do syna Marysi, Piotrka Zduńskiego (Marcin Mroczek), żeby przekazać mu swoją decyzję w sprawie przyszłości przychodni. Po rozstaniu z żoną, Marysia wzięła długi urlop i od tego czasu nie pojawiła się w lecznicy, ale ma pełne prawo w niej pracować dalej jako pielęgniarka.

- Piotrek, ja po prostu nie chcę, żeby Marysia odchodziła z miejsca, które współtworzyła... Jak trzeba będzie to sam odejdę. Tylko potrzebuję porady prawnej, jak to formalnie ogarnąć - zwróci się do pasierba Rogowski.

- Weź papiery i przyjedź do kancelarii. Pogadamy...

- Dobra, odezwę się, dzięki...

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1956: Artur zgodzi się na rozwód z Marysią i od razu odzyska Joannę? Zapewni kochankę, że nie wróci do żony - ZDJĘCIA

Artur i Joanna znów będą razem pracować w szpitalu w Gródku w 1956 odcinku "M jak miłość"

Nieoczekiwanie wizytę Arturowi w nowym mieszkaniu w 1956 odcinku "M jak miłość" złoży mu Joanna, licząc na to, że teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by byli razem. Szczególnie, że Rogowski znów zacznie pracę w szpitalu w Gródku, gdzie jego kochanka dostała posadę kardiologa. Ale na razie Arturowi nie będzie w głowie powrót do Joanny.

- Nie rozumiem, przecież nie jesteś z Marią? Dlaczego my nie możemy być razem? Przecież nic już nie stoi na przeszkodzie! A tym bardziej teraz, kiedy pracujemy w jednym szpitalu! Przeprowadź się do mnie... Chyba nie zamierzasz wrócić do żony?

- Na pewno nie wrócę do żony! Nawet nie będę próbował...

Marysia zrezygnuje z pracy w przychodni Rogowskich w 1956 odcinku "M jak miłość"?

W tym czasie w 1956 odcinku "M jak miłość" Marysia podczas swojego urlopu po powrocie z Mazur przyjmie propozycję wspólnej wycieczki z Pawłem (Rafał Mroczek). Właśnie synowi zwierzy się, że decyzja o rozwodzie z Arturem pociągnie za sobą kolejne, dotyczące przyszłości wiejskiej przychodni w Lipnicy.

- Nie wiem, co z przychodnią. Artur jest współwłaścicielem. Ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli razem pracować. Nie wiem, może będę musiała zrezygnować, bo...

- Mamo, jak zrezygnować? Niech Artur zrezygnuje! Jak chcesz mogę z nim o tym porozmawiać.

- Nie, nie podjęłam jeszcze żadnej decyzji...

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Marysia gotowa na rozwód z Arturem! Nigdy do niego nie wróci