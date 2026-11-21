Jakub będzie chciał pomóc Kasi w 1959 odcinku "M jak miłość". Co na to Martyna?

Miłosna sielanka Martyny i Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie trwała w najlepsze i nie zniszczy jej nawet Kasia (Paulina Lasota), o której problemach Karski nie zdoła zapomnieć. Jakby tego było mało uprzedzi ukochaną, że pragnie pomóc byłej żonie.

Zwłaszcza po tym, jak w 1959 odcinku "M jak miłość" w mieszkaniu Jakuba pojawi się wściekły Mariusz (Mateusz Mosiewicz), który po ucieczce Kasi będzie desperacko jej szukał. Licząc na to, że Karski powie mu, gdzie ukryła się Kasia! Ale detektyw nie będzie nic o tym wiedział.

- Nie trawię tego gościa... Ale co ja mogę? Nie mam wpływu na wybory Kaśki. Zresztą ona i tak nie mówi mi wszystkiego. Jeśli będzie potrzebowała pomocy, to oczywiście pomogę jej. Ale na tym etapie to raczej nie chcę się w to wtrącać... Zostawmy to... - wyjaśni Martynie Jakub.

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Romantyczny prezent Jakuba dla Martyny w 1959 odcinku "M jak miłość" przed wyjazdem w góry

Na szczęście kłopoty Kasi w 1959 odcinku "M jak miłość" nie sprawią, że Jakub będzie chciała się teraz skupić na byłej żonie. Przeciwnie! Dojdzie do wniosku, że Martyna jest najważniejsza, że muszą poszukać wytchnienia po stresujących wydarzeniach. Dlatego zaplanują wyjazd w góry.

Zanim zakochani opuszczą Warszawę w 1959 odcinku "M jak miłość" Jakub podejmie ważną decyzję, która będzie dowodem na to, że związek z Martyną traktuje poważnie, że przyjaźń, która ich połączyła już przerodziła się w prawdziwą miłość.

Niespodziewanie w 1959 odcinku "M jak miłość" Karski podaruje Martynie komplet kluczy do swojego domu. Ale nie tylko - kupi jej też w prezencie drogie kosmetyki.

– Mam dla ciebie prezent... - Obrabowałeś bank? W życiu bym sobie nie kupiła tak drogich kosmetyków. Ale czekaj... To jest jakaś aluzja do mojego wieku? - Znowu szukasz dziury w całym? W środku jest jeszcze jeden mały drobiazg... Tylko nie zgub! – powie Jakub z czułością wpatrując się w Martynę.

Tak Martyna zareaguje na niespodziankę Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość"

Jaka będzie reakcja Martyny na tak poważny krok Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość"? W jej oczach pojawią się łzy. Od razu pocałuje i przytuli ukochanego.

– Nie zgubię. Obiecuję... – odpowie wzruszona Martyna, formalnie wkraczając w zupełnie nowy etap związku z Jakubem.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Jakub straci głowę dla Martyny! Już tylko ona będzie się dla niego liczyła