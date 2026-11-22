Marcin w 1965 odcinku "M jak miłość" wpadnie na to, że to Domańska stoi za problemami Kamy

Śledztwo Marcina w sprawie oszustki Lilki Kolender (Monika Sznajder) w 1965 odcinku "M jak miłość" dobiegnie końca. Podstawiona przez Domańską klientka Kamy, która oskarżyła fryzjerkę o to, że zniszczyła jej włosy i zażądała wysokiego odszkodowania, strasząc przy tym procesem, nie zdoła już ukryć, że to cyniczna bizneswoman wciągnęła ją w ten układ.

Oskarżenia Lilki przeciwko Kamie to przecież wynik nacisków Domańskiej, która postanowił na krzywdzie koleżanki Klary (Aleksandra Kisio) ostatecznie pogrążyć salon Kamy! Dlaczego? Nie udało jej się uwieść Marcina, to w ten sposób chce zniszczyć rywalce. Ale Chodakowski do tego nie dopuści.

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Tak Marcin w 1965 odcinku "M jak miłość" zdobędzie dowód, że to Domańska napuściła Lilkę na salon Kamy

Marcin tak długo będzie drążył sprawę klientki Kamy, aż w 1965 odcinku "M jak miłość" powiąże Lilkę nie tylko z Domańską, lecz także z Klarą. Najpierw prześwietli życie prywatne Lilki, jej bliskich znajomych i przyjaciół i tak dotrze do Klary, najbliższej przyjaciółki Elżbiety. Wszystkie elementy układanki nagle zaczną się detektywowi układać.

Jakby tego było mało, w 1965 odcinku "M jak miłość", szantażowana przez Domańską Lilka będzie chciała jak najszybciej wycofać się z ich układu. To wystarczy, by Marcin zdobył dowód, że bezwzględna pani prezes odpowiada za problemy salony Kamy.

Marcin załatwi Domańską, żeby odczepiła się od Kamy w 1965 odcinku "M jak miłość"

Co teraz zrobi Marcin, by w 1965 odcinku "M jak miłość" załatwić Domańską, dać jej nauczkę za to, że zaplanowała zniszczenie Kamy?

Oczywiście Chodakowski nie zniży się do jej poziomu, by teraz rujnować życie i karierę bizneswoman. Spotka się jednak z Elżbietą w bistro "Nasz Zielony Sad" i postawi sprawę jasno, da jej wyraźnie ostrzeżenie. Jeśli Domańska nie zostawi Kamy w spokoju, czekają ją bolesne skutki...

To jednak nie oznacza, że bezwzględna Elżbieta zniknie z życia Chodakowskich w "M jak miłość". Nic z tych rzeczy!

Kiedy 1965 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1965 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 14 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Aneta pomoże Kamie uratować salon przed upadkiem!