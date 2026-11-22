Natalia odrzuci miłość Klemensa w 3460 odcinku "Barw szczęścia"

Miłosne wyznanie Klemensa w 3460 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla Natalii ogromnym zaskoczeniem. Tak jak zaproszenie Góreckiego, by spędzili razem wieczór. Zwoleńska nie pozostawi mu jednak cienia nadziei, że kiedyś będą razem. Zapewni, że nie chce stracić przyjaciela, ale przyjaźń i wspólna praca to jedyne, co może ich łączyć.

Tymi słowami Natalia w 3460 odcinku "Barw szczęścia" złamie Klemensowi serce. Nic dziwnego, że Górecki podejmie ostateczną decyzję o odejściu z jej kancelarii. Skoro nie może być z ukochaną kobietą, nie może też z nią dłużej pracować.

Przyjaciele w 3460 odcinku "Barw szczęścia" odbędą szczerą rozmowę o tym, kiedy Klemens chce odejść i czy jest szansa, by jednak został w jej kancelarii.

- Bez zwłoki... Ale oczywiście najpierw załatwimy wszystkie formalności. Nie zostawię po sobie bałaganu - zapewni Górecki, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Po chwili w 3460 odcinku "Barw szczęścia" Natalia usłyszy, że Klemens będzie pracował w dawnej kancelarii, gdzie zaszły duże zmiany i może liczyć na stanowisko "partnera". Wyjaśni przy tym, że tam będzie miał większe możliwości, bo chce się rozwijać zawodowo i zacząć studia doktorskie.

Decyzja Klemensa o odejściu od Natalii w 3460 odcinku "Barw szczęścia" to jednak będzie jego odwet za odrzucenie uczuć? Tłumaczenia Góreckiego zabrzmią tak, jakby nie chciał się mścić.

- Tę propozycję dostałem od nich już jakiś czas temu. Rozważałem ją... Ja po prostu nie mogę tu dłużej pracować. Nie z tobą. Kocham cię i nic nie mogę na to poradzić. Jeśli chcę zachować resztki godności i równowagi, muszę odejść. Nie robię tego na złość tobie, to nie jest żadna zemsta. Robię to dla siebie. Żeby nie zwariować - wyjaśni Klemens.

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Odejście Klemensa pogrąży kancelarię Natalii w 3460 odcinku "Barw szczęścia"?

Nie dość, że w 3460 odcinku "Barw szczęścia" Natalia nie zatrzyma Klemensa, to jeszcze zacznie się bać, że decyzja przyjaciela oznacza kłopoty dla jej kancelarii. Jeśli Górecki zabierze swoich klientów, to ona sporo straci. A bez niego też sobie nie poradzi z prowadzeniem wszystkich spraw.

Kiedy 3460 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3460 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 11 grudnia 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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