M jak miłość, odcinek 1956: Artur zgodzi się na rozwód z Marysią i od razu odzyska Joannę? Zapewni kochankę, że nie wróci do żony - ZDJĘCIA

Czy Artur i Joanna w 1956 odcinku "M jak miłość" znów będą razem?

Powrót Artura do Joanny w 1956 odcinku "M jak miłość" będzie możliwy, ale pod warunkiem, że młodziutka kochanka zapomni o tym, jak ją odrzucił, by zostać z Marysią!

Nie dość, że Rogowski zrezygnował z ich wspólnych planów wyjazdu z Grabiny, to jeszcze Joanna usłyszała od niego, że nigdy nie odejdzie od żony, że muszą się rozstać na zawsze. To właśnie niezdecydowanie Artura doprowadziło do tego, że Joanna zjawiła się przed domem Mostowiaków i wykrzyczała Marysi prosto w twarz, że mąż jest z nią z litości, że to ona jest teraz jego jedyną miłością.

Wszystko to, co będzie się działo w 1956 odcinku "M jak miłość" jest konsekwencją decyzji Marysi, że jej małżeństwa z Arturem nie da się już uratować, posklejać, bo nie ma już ich miłości... Nie bez powodu oddała mu ślubną obrączkę.

Po kilku dniach Joanna przypomni Arturowi o sobie. Odwiedzi go w nowym mieszkaniu w Gródku, licząc na to, że kochanek do niej wróci. Ta wizyta będzie dla niego zaskoczeniem.

- Asia... A co ty tutaj robisz? - Rogowski otworzy drzwi, w których stanie jego ukochana i zaprosi ją do środka.

- Nie, nie, chciałam tylko coś powiedzieć...

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Czy Joanna odzyska Artura w 1956 odcinku "M jak miłość" i będzie go miała tylko dla siebie!

Pechowo dla Rogowskiego w 1956 odcinku "M jak miłość" jego rozmowę z Joanną podsłucha Basia (Karina Woźniak), która także zjawi się w mieszkaniu ojca. I to w momencie, kiedy będzie zapewniał nową ukochaną, że nie zamierza już wracać do Marysi ani ratować ich małżeństwa, bo między nimi wszystko skończone.

- Nie rozumiem, przecież nie jesteś z Marią? Dlaczego my nie możemy być razem? Przecież nic już nie stoi na przeszkodzie! A tym bardziej teraz, kiedy pracujemy w jednym szpitalu! Przeprowadź się do mnie... Chyba nie zamierzasz wrócić do żony?

- Na pewno nie wrócę do żony! Nawet nie będę próbował...

Tak wyczekiwane wyznanie Artura w 1956 odcinku "M jak miłość" będzie dla Joanny jasną deklaracją, że teraz będzie miała go tylko dla siebie, że weźmie rozwód z Marysią i nie będą musieli już się ukrywać ze swoją miłością przed całym światem.

Kiedy 1956 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1956 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 10 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.