Marcin będzie szukał świadków wśród sąsiadów Sowińskiego w 1960 odcinku "M jak miłość"

Chodakowski nie odpuści śledztwa w sprawie śmierci Sowińskiego. W 1960 odcinku "M jak miłość" pojawi się na osiedlu, na którym mieszkał zmarły, i zacznie się rozglądać. W pewnym momencie zaczepi mężczyznę, który będzie akurat biegał. Sąsiad od razu zauważy, że przecież już składał wyjaśnienia policji. Marcin nie zdradzi mu jednak, że prowadzi prywatne dochodzenie. Skłamie, że działa na zlecenie rodziny, dzięki czemu spróbuje nakłonić świadka do ponownego opowiedzenia o tym, co widział. Szczególnie zainteresuje go kobieta, która regularnie pojawiała się u Sowińskiego.

Sąsiad opowie o przestraszonej brunetce i zdradzi, jak wyglądał romans dyrektora

Marian przypomni sobie, że widywał zmarłego z tajemniczą brunetką. Kobieta miała zostawać u niego na noc, a następnie wychodzić z nim wcześnie rano. Marcin będzie chciał poznać więcej szczegółów, dlatego dopyta o jej wygląd i zachowanie.

- Mówił pan, że widział go często z jakąś brunetką - przypomni Marian.

- Ach, no tak, wychodzili razem wczesnym rankiem, musiała zostać u niego na noc - powie sąsiad.

- A może pamięta pan coś więcej? Jak wygląda?

- Jedno przykuło moją uwagę. Ona była jakaś taka przestraszona, w ogóle się nie obejmowali, nie przytulali. Ona odjechała, tak jakby chciała uciec gdzieś, gdzieś daleko… Nie wydaje mi się, że ludzie, którzy byliby razem tak by się zachowywali.

Marcin dojdzie do prawdy w 1960 odcinku "M jak miłość"

Zeznania sąsiada mogą okazać się istotne dla śledztwa. Marcin dowie się, że relacja brunetki z Sowińskim nie przypominała typowego romansu. Kobieta sprawiała wrażenie przestraszonej, a po spotkaniach z mężczyzną chciała jak najszybciej odjechać. Detektyw nie będzie jednak wiedział, że świadek opowiada właśnie o Kasi. Co więcej, nie zdaje sobie sprawy, że Jakub Karski zna jej tajemnicę i próbuje ją chronić. Czy Marcin zdoła połączyć ze sobą wszystkie tropy i odkryje, jaką rolę Kasia odegrała w życiu zamordowanego Sowińskiego? Wkrótce tajemnice wyjdą na jaw.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.