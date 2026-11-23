Agnes i Basia zaatakowane w lesie przez uciekinierów z poprawczaka w 1961 odcinku "M jak miłość"

U Rogowskich w 1961 odcinku "M jak miłość" rozegra się podwójny dramat! W dniu, w którym Marysia na własne oczy przekona się, że Artur wrócił do Joanny (Dominika Sakowicz), że znów jest z kochanką i nie kryją się ze swoja miłością, los ciężko doświadczy całą rodzinę. Agnes i Basia zostaną brutalnie zaatakowane w lesie w Grabinie przez nastoletnich bandytów, którzy uciekną z poprawczaka.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1961: Agnes pobita w lesie, bo stanie w obronie Basi. Kulisy brutalnego napadu na siostry! To uciekinierzy z poprawczaka je zaatakują - ZDJĘCIA

Bezwzględni przestępcy w 1961 odcinku "M jak miłość" najpierw okradną siostry z telefonów komórkowych, a potem zabiorą im kluczyki do auta. Ale na tym nie koniec koszmaru, bo zwyrodnialcy będą gotowi porwać Basię i bestialsko ją skrzywdzić.

- Patrz na nią - taka ładna, a taka pyskata! Super! Zabawisz się z nami? Widzę, że chcesz - rzucą do córki Rogowskich.

Basia uniknie gwałtu w 1961 odcinku "M jak miłość", ale bandyci skatuję Agnes

Tylko dzięki bohaterstwu Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" Basia uniknie gwałtu. Córka Artura desperacko będzie walczyła z napastnikami. Jednak za swoją odwagę Agnes zapłaci wysoką cenę - bandyci skatują ją, wymierzając z całej siły kopniaki w plecy.

Pobita Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" nie będzie mogła się ruszyć, nie będzie czuła nóg. Kiedy trafi do szpitala w Gródku miejscowa policja z Lipnicy, z Natalką (Dominika Suchecka) i Rafałem (Jakub Kucner) na czele, ruszy w pościg za sprawcami napadu.

Napad na Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" potężnym ciosem dla Rogowskich

Kiedy do Marysi w 1961 odcinku "M jak miłość" dotrze wstrząsająca wiadomość, że Agnes i Basia zostały napadnięte, a córka Artura walczy o życie w szpitalu, natychmiast tam pojedzie. To właśnie ona zawiadomi Rogowskiego o tym, co się stało z Agnes, przekaże mu złe wieści o córce.

Mimo że Rogowscy wciąż się nie pogodzą, to ta tragedia nie pozostanie bez wpływu na ich relacje.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1961: Marysia przyłapie Artura z Joanną! Nie będzie się już krył z tym, że wrócił do kochanki - ZDJĘCIA

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?