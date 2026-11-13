M jak miłość, odcinek 1962: Agnes nie odzyska władzy w nogach?! To Olek będzie ratował sprawność córki Artura

Agnes straci władzę w nogach. Artur poprosi Olka o pomoc w 1962 odcinku "M jak miłość"

Po napadzie w lesie Agnes trafi do szpitala w ciężkim stanie. W 1962 odcinku "M jak miłość" sytuacja młodej lekarki jeszcze bardziej się skomplikuje, gdy nagle okaże się, że straciła władzę w nogach. Dla Artura będzie to kolejny cios. Rogowski nie będzie mógł bezczynnie czekać, dlatego skonsultuje stan córki z Olkiem. Chodakowski szybko zorientuje się, że przyczyną problemów jest krwiak w kanale kręgowym. Zauważy również odłamek kości wbity w rdzeń, co będzie wymagało natychmiastowej interwencji. Przygotuje pilną operację, od której może zależeć dalsza sprawność Agnes. W tej sytuacji doświadczenie ortopedy okaże się bezcenne. Rodzina będzie musiała zaufać jego wiedzy i umiejętnościom.

Olek ma doświadczenie, ale sam przejdzie trudny powrót do pracy

Chodakowski nie jest lekarzem, który po raz pierwszy mierzy się z poważnym przypadkiem. W warszawskiej klinice niejednokrotnie pomagał pacjentom, w tym uratował sprawność siostrze Kamy (Michalina Sosna). Teraz przed ortopedą stanie kolejne trudne zadanie. Agnes jest córką Artura, a jej stan będzie szczególnie ważny dla całej rodziny Rogowskich. Olek będzie musiał działać szybko i precyzyjnie. Sam fakt, że rozpozna przyczynę utraty władzy w nogach i przygotuje operację, daje bliskim Agnes nadzieję, ale nie przesądza jeszcze o tym, czy dziewczyna odzyska sprawność.

Olek pomoże Agnes, choć sam ma poważne problemy

Sytuacja Chodakowskiego jest tym bardziej skomplikowana, że lekarz sam znalazł się ostatnio w centrum policyjnego śledztwa. Po śmierci Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) pojawiły się podejrzenia, że Olek może mieć związek z jego zgonem. Wcześniej doszło do konfliktu między lekarzami, a Chodakowski nie pamięta dokładnie wydarzeń z feralnej nocy. W rzeczywistości za zabójstwo dyrektora kliniki odpowiada Mariusz Sanocki (Mateusz Mosiewicz), ale śledczy nie mają jeszcze pełnego obrazu sytuacji. W kolejnych wydarzeniach w "M jak miłość" Olek zostanie aresztowany pod podejrzeniem zamordowania Sowińskiego. W 1962 odcinku będzie jednak jeszcze na wolności i to właśnie jemu Artur powierzy walkę o zdrowie Agnes. Chodakowski spróbuje uratować sprawność młodej lekarki, choć nad jego własną przyszłością również zbierają się ciemne chmury.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.