Olek wyjdzie z aresztu dzięki Wójcikowi, ale to nie koniec kłopotów

Zanim w małżeństwie Chodakowskich pojawią się kolejne problemy, Olek będzie musiał zmierzyć się z poważnymi oskarżeniami. Po śmierci Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) lekarz został zatrzymany przez policję i usłyszał o podejrzeniu zabójstwa. Nie pamiętał wydarzeń z feralnej nocy, co postawiło go w kiepskim świetle. Obrony Olka podjął się Piotrek (Marcin Mroczek), ale nie zdoła samodzielnie wyciągnąć przyjaciela z aresztu. Z pomocą przyjdzie dopiero Wójcik (Jakub Kornacki), do którego Aneta zwróci się z prośbą o interwencję. Gangster, wdzięczny lekarce za pomoc udzieloną jego synowi, obieca załatwić sprawę. Niedługo później Olek niespodziewanie wróci do domu, ku zaskoczeniu żony.

Olek w 1965 odcinku "M jak miłość" zauważy, że w małżeństwie z Anetą pojawiła się rutyna

Wyjście z aresztu to na pewno dobra wiadomość dla małżeństwa lekarzy, ale to nie koniec ich kłopotów. Chodakowski dojdzie do wniosku, że samo pokonanie prawnych problemów nie wystarczy, by jego małżeństwo znów było szczęśliwe. Zauważy, że on i Aneta wpadli w codzienną rutynę, a ich relacja potrzebuje czegoś nowego, innego. Postanowi więc zaskoczyć żonę i przygotuje dla niej romantyczną niespodziankę... Czy takiego efektu się spodziewa?

Olek spróbuje ożywić związek z Anetą, ale chyba nie o to chodzi

Olek w 1965 odcinku "M jak miłość" będzie chciał przypomnieć Anecie o uczuciu, które ich połączyło. Nie przewidzi jednak, że jego pomysł doprowadzi do kryzysu... W efekcie zamiast romantycznego przełomu małżonkowie będą musieli zmierzyć się z następnym problemem. Tym razem nie będzie chodziło o aresztowanie lekarza ani oskarżenia związane ze śmiercią Sowińskiego, lecz o coś, co wydarzy się między nimi. Prywatne spory mogą być nawet cięższe do pokonania niż areszt i oskarżenia prawne.

Kiedy 1965 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1965 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 14 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.