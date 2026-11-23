Majka zazdrosna o Mateusza i Sarę? Widzowie "M jak miłość" nie mają wątpliwości

Na instagramowym profilu "M jak miłość" pojawiło się pytanie o zachowanie Majki. Produkcja nawiązała do słów Zuzy (Natalia Sitarska), koleżanki ze studiów, która porówna dziewczynę do psa ogrodnika. Internauci mieli ocenić, czy rzeczywiście ma rację, a przy okazji wskazać, która z dziewczyn najbardziej pasuje do Mateusza. W komentarzach szybko zrobiło się gorąco. Część widzów nie ukrywa, że nadal kibicuje Majce i Mostowiakowi. Inni uważają jednak, że dziewczyna nie powinna teraz przeszkadzać mu w budowaniu relacji z Sarą. Zwracają uwagę, że Majka przez długi czas nie potrafiła zdecydować się na związek z Mateuszem, a teraz jej zachowanie może wyglądać na zazdrość o to, że chłopak zaczyna interesować się kimś innym.

"Zuza ma świętą rację. Zachowanie Majki wobec Mateusza jest okropne. Pies ogrodnika" - napisała jedna z internautek. Inny widz stwierdził np: "Oczywiście, że Majka zachowuje się jak pies ogrodnika". Nie brakuje też osób, które mają nadzieję, że Mateusz w końcu przestanie czekać na dziewczynę i da szansę Sarze.

Mateusz długo czekał na Majkę. Ona wracała do Tomka

Trudno się dziwić, że widzowie mają podzielone zdania. Mateusz od dawna był zaangażowany w relację z Majką i próbował przekonać ją, by dała im szansę. Dziewczyna jednak nie potrafiła postawić na Mostowiaka. Wciąż była uwikłana w uczucia do Tomka (Chris Cugowski), do którego ostatecznie wracała, mimo że Mateusz radził jej, by nie wybaczała kolejnych rozczarowań i wreszcie pomyślała o własnym szczęściu. Tym bardziej, że Tomek ma syna, którym musi i chce się zajmować, a młoda studentka chyba nie do końca wyobraża sobie siebie w roli macochy.

Widzowie chcą, żeby Mateusz wreszcie wybrał Sarę w kolejnych odcinkach "M jak miłość"? Wątek Majki przemija?

Nie wszyscy internauci chcą jednak powrotu do pary Majka–Mateusz. W komentarzach pojawiły się głosy, że Mostowiak powinien w końcu przestać oglądać się na dziewczynę, która nie potrafiła się na niego zdecydować. I trzeba przyznać, że coraz bardziej tak to właśnie wygląda. Mateusz zauroczył się w pięknej Sarze, a ich bliskość chyba kłuje Majkę w oczy...

"Zuza ma świętą rację.Zachowanie Majki wobec Mateusza jest okropne.Pies ogrodnika😡 Mam nadzieję,że Mateusz w końcu przestanie się nabierać na manipulacje Majki i pozwoli sobie na cudowny związek z fajną dziewczyną.❤️" - czytamy w poście na Instagramie "M jak miłość".