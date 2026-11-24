Tak w 1961 odcinku "M jak miłość" dojdzie do napadu na Agnes i Basię w lesie w Grabinie

Bestialski napad na Agnes i Basię w 1961 odcinku "M jak miłość" rozegra się, kiedy siostry pojadą do Gródka na zakupy! W tym czasie miejscowa policja dostanie zgłoszenie, że z poprawczaka uciekli dwaj nastoletni przestępcy. Okrutnym zrządzeniem losu to właśnie córki Rogowskich staną się celem ich ataku.

To Basia w 1961 odcinku "M jak miłość" przekona Agnes, by zatrzymali się na poboczu drogi, gdy zauważy idącego lasem chłopaka, który będzie utykał na jedną nogę. Mimo że lekarka z Niemiec nie będzie przekona, że to dobry pomysł, posłucha 17-latki.

Uciekinier z poprawczaka w 1961 odcinku "M jak miłość" wmówi Agnes, że został ranny podczas wypadku i że bardzo boli go noga. Kiedy lekarka będzie chciała mu pomóc, pojawi się drugi zwyrodnialec, który rzuci się na nią z nożem.

Basia uniknie gwałtu dzięki Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie pierwszy bandyta w 1961 odcinku "M jak miłość" zaciągnie Basię do auta. Chwyci jej telefon, by kolega nagrał jak "zabawia" się ze śliczną brunetką. Krzyki Basi sprawią, że Agnes znajdzie w sobie siłę, by wyrwać się bandziorowi. Chwyci za konar drzewa i uderzy gwałciciela.

- Uciekaj! - krzyknie do Basi, która dzięki szybkiej reakcji siostry uniknie gwałtu.

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Agnes skopana i skatowana w lesie w 1961 odcinku "M jak miłość"

Okrutni bandyci w 1961 odcinku "M jak miłość" dopadną Agnes, zaczną ją bić i kopać po plecach, a kiedy lekarka przestanie się ruszać, zostawią w lesie na pewną śmierć. Nie ruszą w pościg za Basią, lecz wsiądą do samochodu Agnes i odjadą.

Kiedy Basia podbiegnie do skatowanej Agnes w 1961 odcinku "M jak miłość" usłyszy tylko jęki jej bólu. Ofiara napadu nie zdoła się ruszyć...

Tak Marysia dowie się o napadzie na Agnes i Basię w 1961 odcinku "M jak miłość"

Zaraz potem komendant policji z Lipnicy, Adam Karski (Patryk Szwichtenberg), odbierze zgłoszenie o kobiecie, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Gródku po napadzie. Natalka (Dominika Suchecka) zadzwoni do Marysi (Małgorzata Pieńkowska), by przekazać jej dramatyczną wiadomość o ataku na Agnes i Basię.

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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