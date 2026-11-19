Co z Agnes po napadzie w 1962 odcinku "M jak miłość"? Będzie miała złamany kręgosłup

Bestialsko pobita Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie leżała w szpitalu w Gródku! Przeżyje napad, ale jej stan będzie bardzo ciężki. Kiedy Agnes odzyska przytomność i przypomni sobie przerażające wydarzenia w lesie w Grabinie, nagle straci władzę w nogach.

Tym samym w 1962 odcinku "M jak miłość" iści się najgorszy koszmar Agnes, ale także jej bliskich, którzy będą czuwali przy skatowanej lekarce w szpitalu. Specjaliści ze szpitala w Gródku będą podejrzewali złamanie kręgosłupa i uprzedzą rodzinę pacjentki, że nie wiadomo, czy Agnes będzie mogła chodzić.

Przerażony Artur w 1962 odcinku "M jak miłość" poprosi o pilną konsultację najlepszego ortopedę w w Warszawie, Olka Chodakowskiego (Maurycy Popiel), który od razu rozpozna krwiak w kanale kręgowym i zauważy odłamek kości wbity w rdzeń.

To właśnie Olek w 1962 odcinku "M jak miłość" podejmie się pilnej operacji Agnes. W jego rękach będzie nie tylko życie, ale i sprawność córki Rogowskiego.

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Rozpaczliwe wyznanie Basi po napadzie na Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość"

Operacja Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość" potrwa kilka godzin i będzie dla niej jedyną szansą, by uniknęła kalectwa i znów mogła chodzić. W tym czasie ze szpitala nawet na krok nie ruszą się jej najbliżsi - Artur, Basia i Marysia (Małgorzata Pieńkowska), a także Paweł (Rafał Mroczek).

Trauma po napadzie sprawi, że Basia w 1962 odcinku "M jak miłość" będzie pewna, że to z jej winy napastnicy stali się tak brutalni! Nic bardziej mylnego.

Uciekinierzy z poprawczaka w 1961 odcinku "M jak miłość" zaatakują siostry w lesie w Grabinie, by je okraść, kiedy Basia przekona Agnes, by zatrzymały się na poboczu drogi i pomogły "rannemu" chłopakowi. Bandyta będzie jednak tylko udawał uraz nogi, a drugi spróbuje zgwałcić Basię... W jej obronie stanie jednak Agnes, którą napastnik skopie i skatuje!

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Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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