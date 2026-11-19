Greg zostanie aresztowany w 4315. odcinku „Na Wspólnej”

Przez długi czas Greg (Michał Sitarski) próbował kontrolować swoją rodzinę, a jego zachowanie stawało się coraz bardziej niebezpieczne. W 4294. odcinku „Na Wspólnej” pojawił się pod domem Weroniki (Renata Dancewicz) i próbował zmusić Jagodę (Laura Zawadka), by z nim wyjechała. Powiedział Roztockiej, że zrobi wszystko, aby odzyskać córkę, a w 4302. odcinku zagroził jej śmiercią za to, że chciała pomóc przyjaciółce i namieszać w jego planach.

Najgorsze wydarzyło się jednak w 4311. odcinku Greg brutalnie zaatakował Roztocką, która próbowała pomóc Ewelinie i Jagodzie. Weronika nie miała szans w starciu z napastnikiem i padła nieprzytomna na podłogę. Gdy Tadeusiak dotarł na miejsce, Kalskiego już nie było. Ucieczka nie zapewni mu jednak bezpieczeństwa.

W 4315. odcinku „Na Wspólnej” nastąpi koniec ucieczek i zastraszania. Tadeusiak (Dariusz Wnuk) wraz ze Sławkiem (Mariusz Słupiński) doprowadzą do zatrzymania Grega Kalskiego. Policja zjawi się w domu napastnika, a funkcjonariusze skują go kajdankami i aresztują. Kalski nie będzie już mógł bezkarnie wymykać się odpowiedzialności za przemoc, którą stosował wobec najbliższych.

Weronika nadal będzie walczyć o zdrowie w 4315. odcinku "Na Wspólnej"

Podczas gdy Greg trafi w ręce policji, Weronika wciąż będzie przebywać w szpitalu. Lekarze otoczą ją ścisłą opieką i będą walczyć o poprawę jej stanu po brutalnym ataku. Najbliżsi nie odstąpią jej na krok. Lew (Przemysław Sadowski) będzie czuwał przy żonie, a wsparcie zapewnią jej również Kacper (Tomasz Archacki) i Ewelina (Marta Malikowska).

Dla Lwa sytuacja będzie szczególnie trudna. W 4312. odcinku „Na Wspólnej” nie potrafił pogodzić się z tym, że Weronika stała się ofiarą Grega, choć sama od dawna stawała w obronie Eweliny i Jagody. Teraz nadal będzie martwił się o zdrowie żony, ale zatrzymanie napastnika przyniesie mu przynajmniej częściową ulgę.

Ewelina również będzie mogła odetchnąć. Weronika pomagała jej wyrwać się spod kontroli Grega, a teraz sama ucierpiała z jego ręki. Aresztowanie Kalskiego będzie więc dla Eweliny ważnym sygnałem, że jego przemoc i manipulacje wreszcie mogą się skończyć.

Kalski nie uniknie odpowiedzialności w 4315. odcinku "Na Wspólnej"

Greg z pewnością nie będzie chciał bez walki pogodzić się z zatrzymaniem. Może próbować bronić się przed zarzutami i podważać oskarżenia, jednak brutalny atak na Weronikę będzie jednym z najpoważniejszych elementów sprawy. Jego dotychczasowe zachowanie pokazało, jak daleko potrafi się posunąć, gdy ktoś staje mu na drodze.

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