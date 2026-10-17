Na Wspólnej, odcinek 4311: Kalski naprawdę posunie się do morderstwa?! Policja dokona szokującego odkrycia - ZDJĘCIA

Greg zaatakuje Weronikę w 4311. odcinku „Na Wspólnej”

Kiedy Greg wyszedł ze szpitala, stał się jeszcze bardziej niebezpieczny dla otoczenia. Nie może znieść, że trafi kontrolę nad rodziną. W 4294. odcinku „Na Wspólnej” pojawił się pod domem Weroniki i próbował wymusić na córce, żeby z nim wyjechała. Kiedy Roztocka stanęła mu na drodze, Kalski zareagował agresją. Później, w 4300. odcinku, zagroził Weronice, że zrobi wszystko, by odzyskać Jagodę. W 4302. odcinku posunął się jeszcze dalej: siłą odciągnął Roztocką od Eweliny i zagroził jej śmiercią.

W 4311. odcinku Greg przejdzie od gróźb do brutalnego ataku. Weronika będzie w domu, gdy niespodziewanie zjawi się Kalski. Napastnik rzuci się na Roztocką, a między nimi dojdzie do szarpaniny. Weronika spróbuje się bronić, ale Greg okaże się silniejszy. W końcu Roztocka upadnie na podłogę.

Tadeusiak znajdzie Weronikę nieprzytomną w 4311. odcinku „Na Wspólnej”

Na miejsce dotrze Robert Tadeusiak (Dariusz Wnuk). Policjant będzie obawiał się tego, co zastanie w domu Weroniki. Gdy zobaczy Roztocką leżącą na podłodze, nie będzie miał pewności, czy nadal żyje. Sytuacja okaże się dramatyczna, a każda chwila może mieć znaczenie.

Greg nie zostanie jednak na miejscu, by odpowiedzieć za to, co zrobił. Kalski ucieknie, zanim policja zdoła go zatrzymać. Tadeusiak będzie musiał rozpocząć poszukiwania napastnika, ale schwytanie go nie okaże się łatwe.

Weronika przeżyje atak, jednak trafi do szpitala. Jej bliscy będą przerażeni tym, co się stało. Szczególnie trudne będzie to dla jej męża Lwa (Przemysław Sadowski), a także syna Kacpra (Tomasz Archacki). Ewelina będzie równie mocno przejęta jej stanem. Ucieczka Kalskiego sprawi, że strach o bezpieczeństwo bliskich nie zniknie, a policja będzie musiała jak najszybciej ustalić, gdzie ukrywa się Greg.

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