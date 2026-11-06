Na Wspólnej, odcinek 4319: Skrzywdzona Ula odepchnie Dexa! Ukryje przed ukochanym, co zrobił jej Wysocki - ZDJĘCIA

Ula nie powie bliskim, jak skrzywdził ją Wysocki w 4319 odcinku "Na Wspólnej"!

W 4319 odcinku "Na Wspólnej" Kamil zacznie na poważnie martwić się o Ulę, która od pewnego czasu zacznie się dziwnie zachowywać. Tym bardziej, gdy znajdzie na swoim ciele siniaki i w ten sposób odkryje, co tak naprawdę zrobił jej Wysocki w trakcie "korepetycji" w jego domu, gdzie podstępem ją zwabi, uśpi i wykorzysta. I choć oczywiście wykładowca będzie się zarzekał, że nic się nie stało, to dowody będą wskazywać na coś innego.

Ale w 4319 odcinku "Na Wspólnej" Ula wciąż będzie ukrywała prawdę i to nie tylko przed ojcem, ale i ukochanym, do którego w dniu tragedii nawet miała pisać. Tyle tylko, że dłońmi Wysockiego. Dzień później Dex spotka się z ukochaną, jednak wtedy ona będzie myślami przy zeszłej nocy i tym, co tak naprawdę działo się w domu Wysockiego. A gdy w końcu dojdzie do prawdy, to i od niego się odsunie!

Dex zacznie w końcu naciskać na ukochaną w 4319 odcinku "Na Wspólnej"!

Aż w końcu w 4319 odcinku "Na Wspólnej" Dex zacznie mieć już tego dość! Szczególnie, że kompletnie nie będzie wiedział, o co chodzi Uli, dlatego coraz mocniej zacznie na nią naciskać, aby w końcu powiedziała mu prawdę. Jednak Hofferówna nie przyzna mu się do tego, co zrobił jej Wysocki, tylko poprosi ukochanego o wsparcie.

Zwłaszcza, że w 4319 odcinku "Na Wspólnej" wcale nie będzie chciała odpuszczać draniowi. Jednak postanowi zemścić się na nim sama, gdyż zda sobie sprawę, co mogliby mu zrobić Kamil z Dexem, gdyby dowiedzieli się prawdy. Dlatego postanowi o niczym im nie mówić.

Jak zachowa się Wolski w 4319 odcinku "Na Wspólnej"?

Jednak czy to w 4319 odcinku "Na Wspólnej" nie zniszczy jej związku z Dexem? Tym bardziej, że chłopak już będzie miał dość odrzucania i ukrywania przed nim prawdy przez ukochaną. Czy zatem zdoła spełnić jej prośbę, wspierać i nie dociekać?

A może w 4319 odcinku "Na Wspólnej" już w końcu nie wytrzyma? Czy Dex zostawi Ulę po tym, jak skrzywdzi ją Wysocki? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 4319 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4319 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.15 w TVN.

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