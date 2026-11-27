Ostateczny koniec małżeństwa Rogowskich w 1962 odcinku "M jak miłość". Artur pozbędzie się ślubnej obrączki

Powrót Artura do Joanny w 1962 odcinku "M jak miłość" będzie skutkował tym, że musi ostateczne zakończyć małżeństwo z Marysią. Skoro obieca młodziutkiej kochance, że teraz będą razem, że to już nie tylko romans, ale poważny związek, postanowi pozbyć się symbolu miłości do Marysi - ślubnej obrączki.

W chwili, kiedy w 1962 odcinku "M jak miłość" Artur zdejmie z palca obrączkę i położy ją na biurku w swoim gabinecie w szpitalu w Gródku, zadzwoni do niego Andrzej Budzyński, który w imieniu Marysi wystąpi o rozwód jako jej prawnik. Ten telefon zaskoczy Rogowskiego.

- Cześć Andrzej, co tam? Cześć Artur, dzwonię służbowo. Chciałem cię poinformować, że wczoraj na prośbę Marysi złożyłem w jej imieniu pozew rozwodowy. W ciągu kilku tygodni dostaniesz pismo z sądu. Jeśli przekażesz sprawę swojemu prawnikowi, będę się komunikował już z nim, bezpośrednio...

Rozwód Rogowskich w 1962 odcinku "M jak miłość" zejdzie na dalszy plan, kiedy Marysia i Artur będą czuwali w szpitalu przy Agnes, która wskutek napadu zostanie brutalnie pobita i będzie miała złamany kręgosłup.

Właśnie ze względu na ranną Agnes i młodszą córkę Basię (Karina Woźniak) skłóceni małżonkowie będą próbowali jakoś znosić swoją obecność. Ale na wieść o rozwodzie Rogowski poprosi Marysię o wyjaśnienia. Wybierze kiepski moment, bo wtedy na szpitalnym korytarzu pojawi się Joanna.

- Słyszałem, że złożyłaś papiery rozwodowe... - Tak, ale w tej sytuacji, w tych okolicznościach nie będę o tym rozmawiać - wyjaśni Marysia, rzucając kątem oka na Joannę.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.