Mateusz pojedzie do Sary prosto po rozmowie z Majką w 1962 odcinku "M jak miłość"

Zanim w 1962 odcinku "M jak miłość" dojdzie do namiętnego spotkania w Warszawie, Mateusz spędzi czas w Grabinie z Majką (Matylda Giegżno) i znajomymi. Dziewczyna coraz wyraźniej będzie odczuwać zazdrość, widząc, że Mostowiak zbliża się do Sary. Choć sama nadal jest związana z Tomkiem (Chris Cugowski), nie potrafi przestać interesować się uczuciami przyjaciela.

Podczas spaceru nad rzeką w 1962 odcinku "M jak miłość" Majka spróbuje wypytać Mateusza o jego relację z piękną i pewną siebie Sarą. Tym razem jednak nie dowie się zbyt wiele. Mostowiak zachowa dyskrecję i nie będzie opowiadał jej o tym, co wydarzyło się między nim a Sarą, ani dokąd zmierza ta znajomość.

Nie pozwoli, by dziewczyna ponownie zaczęła mieszać w jego życiu uczuciowym. Po rozmowie w Grabinie ruszy do Warszawy, specjalnie na zaproszenie Sary.

Namiętna schadzka Mateusza i Sary w 1962 odcinku "M jak miłość"!

Mateusz i Sara spędzą razem namiętne chwile, a po zbliżeniu odbędą szczerą i rozemocjonowaną rozmowę. Oboje będą zdyszani i z przyspieszonym oddechem, gdy zaczną wymieniać się miłymi słowami.

- Fajnie, że przyjechałeś - rzuci Sara w 1962 odcinku "M jak miłość".

- Fajnie, że zadzwoniłaś - przyzna Mostowiak.

- Lubię jasną komunikację, szkoda mi czasu na jakieś gierki i podchody...

- Zauważyłem i wiesz co lubię to i ciebie lubię.

Sara prześpi się z Mateuszem w 1962 odcinku "M jak miłość", ale bez zobowiązań?

Nagle z ust starszej kochanki Mateusza w 1962 odcinku "M jak miłość" padną jednak ważna słowa. Da do zrozumienia, że dobrze jest jak jest i chyba nie chodzi jej o szybkie wejście w związek.

- Ja też ciebie lubię. Dobrze jest tak, co? Niech tak zostanie - uzna.

To może dać sygnał, że Sara nie myśli do przodu, nie kalkuluje i nie zastanawia się nad poważną relacją z Mostowiakiem. On jednak jakoś się tym nie przejmie. Przynajmniej wie dobrze, na czym stoi. Zupełnie odwrotnie do tego, do czego przyzwyczaiła go Majka.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.