Jakub będzie bał się o życie Kasi w 1965 odcinku "M jak miłość" po włamaniu Mariusza, który ukradnie jej list

Włamanie Mariusza do domu Jakub i kradzież listu Kasi w 1965 odcinku "M jak miłość" to będzie brawurowa akcja Sanockiego, który nie spocznie póki, nie dopadnie żony. Słusznie będzie podejrzewał, że Karski wie, gdzie jest Kasia, zna jej adres i dlatego pod nieobecność detektywa dostanie się do jego domu.

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W jaki sposób Mariusz w 1965 odcinku "M jak miłość" otworzy sejf, gdzie Jakub schował list Kasi z wyznaniem, że to on jest ojcem jej córki Zosi? Złamie szyfr, a może Karski popełni błąd i zostawi sejf otwarty, czym ułatwi Mariuszowi drogę do poznania prawdy? Tego póki co nie wiadomo.

Ale w 1965 odcinku "M jak miłość" list Kasi trafi w ręce Mariusza, a ten od razu go przeczyta i tak dowie się, że Zosia jest córką Jakuba, że żona okłamała ich obu.

Oto, co jest w liście Kasi do Jakuba, który ukradnie Mariusz.

"Jakub, strasznie Cię przepraszam. Skrzywdziłam Cię. Okłamałam was wszystkich. Ojcem Zosi jesteś Ty, nie Mariusz. Po mojej śmierci zaopiekuj się naszą córką. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Zrozumiesz, dlaczego tak postąpiłam"

Jakub domyśli się, że to Mariusz ukradł list Kasi i pistolet w 1965 odcinku "M jak miłość"

Po odkryciu włamania do sejfu, kradzieży listu i pistoletu w 1965 odcinku "M jak miłość" Jakub będzie bał się o życie Kasi. Od razu połączy ten "dziwny zbieg okoliczności" z Mariuszem. W rozmowie z Martyną wspomni ukochanej o tym, co usłyszał od Kasi podczas ich pożegnania, że list ma przeczytać po jej śmierci, bo to zabezpieczenie jej córki Zosi.

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Szczęście Jakuba i Martyny zagrożone w powodu Kasi w 1965 odcinku "M jak miłość"

Jakub i Martyna w 1965 odcinku "M jak miłość" zrozumieją, że ucieczka Kasi, włamanie do domu Karskiego i "zniknięcie" listu to wszystko efekt tego, co Mariusz jej zrobił. Niestety nie będą mogli dłużej się cieszyć spokojnym, szczęśliwym życiem tylko we dwoje i swoją miłością.

Mimo że Jakub nie będzie ukrywał przed Martyną, że musi zadbać o bezpieczeństwo Kasi, ochronić ją przed Mariuszem, to ukochana detektywa poczuje się zraniona tym, że była żona znów staje im na drodze. Karski podejmie decyzję, by jechać za Kasią do Bratysławy...

I właśnie tam w 1966 odcinku "M jak miłość" rozegra się strzelanina. Kasia zostanie postrzelona przez Mariusza.

Kiedy 1965 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1965 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 14 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Kasia wyzna Jakubowi przerażającą prawdę! Otworzy ten list po jej śmierci?