Joanna będzie kręcić się w szpitalu przy Arturze i jego bliskich w 1962 odcinku "M jak miłość"

Joanna nie spuści Artura z oka, nawet podczas nieustannej walki o zdrowie Agnes. Mimo że dziewczyna znajdzie się pod opieką specjalistów w placówce, wcale nie będzie pewne, co dalej z jej zdrowiem i życiem. Pobicie i napad poskutkują poważnymi konsekwencjami, a Rogowski spróbuje czuwać przy córce jak najwięcej, rozmawiać z lekarzami i zaczerpnąć jak najlepszych porad medycznych. W tym wszystkim Joanna niby okaże wsparcie, będzie chciała jakoś pomóc, ale czy to naprawdę o Agnes chodzi?

Joanna w szpitalu u Agnes wyskoczy z niestosowną propozycją

Joanna zobaczy smutek i zdenerwowanie kochanka i mimo że sprawa zdrowia Agnes będzie pod wielkim znakiem zapytania, od razu pomyśli o wspólnym wieczorze, powrocie do domu i romantycznej kolacji.

- Wszystko będzie dobrze - uzna Joanna w 1962 odcinku "M jak miłość".

- Mam nadzieję, ale wiesz...

- Wiem. Artur, ale takie złamanie dobrze się leczy. Agnes szybko wróci do formy. A ja teraz pojadę do domu, a po drodze zrobię zakupy i ugotuję nam coś pysznego. Zrelaksujemy się trochę - powie Joanna, jak gdyby w sali obok nie toczyła się walka o sprawność córki kochanka.

Basia przerwie rozmowę Rogowskiego z kochanką

Mimo prób Joanny, która uprze się, że "zrelaksuje" Artura po trudnym dniu walki o zdrowie córki, nagle do sali wpadnie wystraszona Basia (Karina Woźniak). Okaże się, że w trakcie opowieści Joanny o kolacji, stan Agnes się pogorszy. Dziewczyna straci czucie w nogach! Niestety słowa Dobrzańskiej się nie potwierdzą. Złamanie to jedno, ale strata czucia w kończynie to już zupełnie co innego. Artur zobaczy na własne oczy, że nie ma mowy o relaksie, musi za to szybko działać, by córka w ogóle mogła chodzić!

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.