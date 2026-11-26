Skruszony Artur w 1961 odcinku "M jak miłość" przekona Barbarę, że chce odzyskać rodzinę!

Złe samopoczucie Barbary w 1961 odcinku "M jak miłość" znów sprowadzi Artura do domu Mostowiaków w Grabinie! Od lat to właśnie zięć leczy seniorkę rodu, więc kiedy tym razem stan Barbary znów się pogorszy, zaczną się problemy z sercem i ciśnieniem, to Rogowskiego wezwie na pomoc Agnes (Amanda Mincewicz).

Początkowo Mostowiakowa w 1961 odcinku "M jak miłość" będzie okazywać Arturowi chłód, dając mu wyraźnie odczuć, że potępia jego romans z Joanną, kłamstwa i rozbicie rodziny. Ale wreszcie z ust Barbary padną słowa, że tęskni za starymi czasami, kiedy byli wszyscy razem.

Nagle w oczach skruszonego Artura pojawią się łzy, które w 1961 odcinku "M jak miłość" poruszą Barbarę. Tak jak zapewnienia Rogowskiego, że tęskni za rodziną i chciałby ją odzyskać.

W tym momencie stanie się jasne, że najgorsze czego teraz boi się Artur to samotność... I nie będzie mu wcale chodziło o ratowanie małżeństwa z Marysią, bo nie zapomni o Joannie i ich pięknej miłości.

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Prośba Barbary zrani Marysię w 1961 odcinku "M jak miłość"

Na reakcję Barbary w 1961 odcinku "M jak miłość" nie trzeba będzie długo czekać. Kolejny raz postanowi wmieszać się w małżeństwo Marysi i Artura, nie zważając na to, że zrani córkę tym, że tak trzyma stronę zięcia.

- Po tym, co się ostatnio stało, ja nie mogę znaleźć sobie miejsca. Ja wiem, że Artur cię zranił, skrzywdził... Ale on jest tego świadom i też bardzo cierpi. Miał łzy w oczach... Pewnie nie powinnam cię o to prosić, ale córcia. Może mogłabyś mu dać jeszcze jedną ostatnią szansę? - Mamo... Nie powinnaś mnie o to prosić...

Marysia poczuje się dotknięta błaganiem Barbary, by wybaczyła Arturowi romans, zapomniała o tym, jak ją zdradził i oszukał i spróbowała ratować rodzinę. Nawet wbrew samej sobie! Nic dziwnego, że nie posłucha prośby matki i nie przyjmie Artura z powrotem.

Artur wybierze Joannę w 1961 odcinku "M jak miłość"

Dobrze zrobi, bo w 1961 odcinku "M jak miłość" Rogowski od razu poleci do Joanny, wybierze kochankę, która zacznie go szantażować. Zapewniając ją przy tym, że nie chce i nie może stracić także jej... O rodzinie znów zapomni!

Kiedy 1961 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1961 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Skruszony Artur przekona Barbarę, że chce odzyskać rodzinę, a potem poleci do kochanki