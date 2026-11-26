Blanka i Mario uciekną z córką w 1007 odcinku "Na dobre i na złe". Nikt nie będzie wiedział dokąd

Bezradność policji w starciu z mafią w 1007 odcinka "Na dobre i na złe" doprowadzi Milewskich do ucieczki. Dla Blanki i Mario najważniejsze będzie to, by chronić Ninę przed gangsterem Sergio i jego ludźmi. Wymierzenie sprawiedliwości porywaczce Zuzie zejdzie na dalszy plan. Zostawią ją policji

Podczas ucieczki z Leśnej Góry Blanka w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" zadzwoni tylko do Wiktorię (Katarzyna Dąbrowska), by uprzedzić matkę,że nie zobaczą się przez dłuższy czas.

- Mamo, wszystko w porządku. Nie będzie nas w domu. Odezwę się... - Zostawimy samochód i przesiądziemy się do jakiegoś autobusu albo pociągu. Znikniemy tak, żeby nikt nas nie znalazł - powie do żony Mario. - Uciekajmy..

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To będzie koniec Zuzy w 1007 odcinku "Na dobre i na złe". Policjanci odkryją, że to ona jest porywaczką

Przed ucieczką Milewskich w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza wpadnie w ręce policjantów - Radka Bieguna (Mateusz Lisiecki) i Doroty (Magdalena Wróbel). Zdobędą zdjęcia z fotopułapki i odkryje, że to właśnie Zuza porwała córkę Milewskich.

- Ani kroku! To ona! Ona porwała Ninę! Mamy dowód. Mamy zdjęcia!

W 1007 odcinku "Na dobre i na złe" z Zuzą skontaktuje się nagle Dawid Rapacki (Daniel Mosior) – bandyta z gangu Sergia, który zacznie jej grozić i zażąda, by porwała Ninę i dostarczyła ją pod wskazane miejsce..

- Czas się kończy... Przyjedziesz z małą do centrum handlowego. Masz sześć godzin! Dowieziesz dziecko – wtedy przeżyje. Albo nie przeżyjesz ani ty, ani ono... Sześć godzin!

Po aresztowaniu Zuzy w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka będzie w szoku, że była pacjentka, którą uważała za przyjaciółkę, odebrała jej córkę i działa w zmowie z groźnym szefem mafii.

- Zabiję cię!… Nienawidzę cię! Nienawidzę!!!

Podczas przesłuchania Zuza zdradzi śledczym, że za atak na Milewskich odpowiada ich największy wróg - gangster Sergio, czyli Sergiusz Poznański, który nawet w więzieniu jest bardzo niebezpieczny. Bo ma ludzi, którym wydaje polecenia.

- On nie zrezygnuje... Jeśli nie dostanie Niny… Mam wyznaczony czas, sześć godzin! Skrzywdzą Ninę... Rozwaliłam ich plan! Plan? Jaki znowu plan?! - Sergio!!! Pracowałam kiedyś w firmie prawniczej, która obsługiwała jego interesy… To tam spotkałam Dawida…

Zuza w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" wyzna Blance, dlaczego porwała jej córkę

Wstrząśnięta Blanka w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" zapyta Zuzę, dlaczego posunęła się do takiej podłości i jak to się stało, że Sergio właśnie ją wyznaczył do realizacji swojego planu.

- Nie wiem... Dawid przyszedł do mnie, kiedy już… Kiedy zostałaś moją… Kiedy zaczęłaś się ze mną przyjaźnić… - Dlaczego?! - Nie wiem, ty mi powiedz! Dlaczego ktoś jest w stanie zrobić wszystko, żeby cię skrzywdzić, poniżyć, zniszczyć twoje życie?! - Dlaczego ty!? - Bo straciłam dziecko... Bo byłam w rozpaczy, bo runął cały mój świat! Bo ty miałaś wszystko... a ja nic!

Policjanci, Radek i Dorota w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" wykorzystają Zuzę, by dopaść gangstera Dawida. Zastawią pułapkę na zaufanego człowieka Sergia. Tuż po tym, jak Zuza z lalką udającą Ninę opuści dom Milewskich, ruszy za nią komisarz Biegun

- Rapacki ich zabije! Zuzę, Blankę, dziecko! Kogo tylko będzie chciał. Dzisiaj mam szansę to skończyć. Jak zrobimy akcję na pół Polski, to go przepłoszą! - wyjaśni Radek Dorocie, która spróbuje go powstrzymać. - Nie masz żadnych szans! Jakiś plan sklecony przez pięć minut z desperatką. Tyle masz! - Rapacki ma lokalizator Zuzy, pójdzie za nią - A jak nie pójdzie? Jak zorientuje się, że to jest pułapka? - To będę improwizował...

Gangster Sergia w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" wpadnie w pułapkę policji

W 1007 odcinku "Na dobre i na złe" człowiek Sergia wpadnie w pułapkę, którą zastawi policja, ale nie straci wcale pewności siebie - kpiąc ze śledczych i zaprzeczając wszystkim oskarżeniom. Podczas przesłuchania przez Dorotę wszystkiego się wyprze. Zrzucając winę na Zuzę!

- Wywinę się. Pan Sergio polecił mi chronić dziecko pani Blanki, bo jest w niej szaleńczo zakochany!… A Zuzę poznałem, kiedy pracowała w firmie prawniczej, która obsługiwała pana Sergio. Dziewczyna poroniła, chciałem jej pomóc... Ale wtedy zaczął się ten cały obłęd, to uprowadzenie… To wariatka!

Podczas ucieczki Zuzy przed Dawidem w 1007 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do strzelaniny w lesie. Poważnie ranne zostaną aż dwie osoby: Zuza oraz komisarz Radek.

Kiedy 1007 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1007 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w TVP2 w środę, 2.12.2026, o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Zuza zatrzymana przez policję! Blanka i Mario nie zdążą uciec z Niną?