Trauma Basi po napadzie na Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość"

Po napadzie na Agnes w 1962 odcinku "M jak miłość", która bestialsko pobita nadal będzie leżała w szpitalu w Gródku, koszmar Basi wcale się nie skończy. We śnie będzie nadal widziała brutalnych 17-letnich uciekinierów z poprawczaka, którzy skatowali Agnes, a ją chcieli zgwałcić.

Zrozpaczona Basia w 1962 odcinku "M jak miłość" nie przestanie zadręczać wyrzutami sumienia, że to przez nią Agnes została pobita, bo sprowokowała napastników swoim zachowaniem. Podczas odwiedzin u siostry nie pozbędzie się poczucia winy.

- Cicho, dzieciaku... I fakt, jesteś głupia, bo oni i tak by nie odpuścili! To było nie do uniknięcia... Nieprawda! Mogłam się po prostu zamknąć i wtedy... Ty nawet teraz próbujesz mnie chronić, ale ja swoje wiem...

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Złośliwa zagrywka Basi wobec Joanny w 1962 odcinku "M jak miłość"

Jakby tego było mało w 1962 odcinku "M jak miłość" Basia stanie twarzą w twarz z Joanną, na którą wpadnie tuż przed pokojem Agnes. Uzna, że kochanka Artura przyjechała do szpitala w Gródku właśnie z powodu tragedii, jaka spadła na rodzinę Rogowskich.

Z pogardą w oczach Basia zbliży się do Joanny i w 1962 odcinku "M jak miłość" wygarnie lekarce, która zniszczyła małżeństwo jej rodziców, co o niej myśli.

- Serio? Jestem pani wdzięczna, że mnie nie posłała pani za kratki, ale to jest przesada. Nie powinno tu pani być... Zabrała mi pani tatę. Gratuluję, brawo! Ale nigdy nie będzie pani częścią rodziny, więc powinna pani sobie stąd pójść... Nie mogę sobie stąd pójść, ponieważ pracuję w tym szpitalu i zostałam wezwana na pilną konsultację - wyjaśni Joanna, która nie będzie chciała prowokować Basi do kolejnych złośliwości.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Brutalny napad na Agnes i Basię! Stanie w obronie siostry i zostanie skatowana!