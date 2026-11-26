„Na Wspólnej”, odcinek 4319: Judyta przyzna się do powiadomienia mediów o Stefku

Afera wokół Stefka rozpoczęła się w 4303. odcinku, kiedy prasa plotkarska opublikowała informacje o jego rzekomych kontaktach z pedofilem. Marta próbowała ustalić, kto przekazał mediom wiadomości dotyczące jej syna. W 4304. odcinku Sławek i Iga również zaangażowali się w poszukiwanie źródła przecieku. Leśniewska zdecydowała się natomiast wystąpić w programie i opowiedzieć o sprawie, by ostrzec innych rodziców. Podejrzenia padały na różne osoby. W 4307. odcinku Gęba wskazał Fabiana jako potencjalnego sprawcę przecieku. Marta skonfrontowała go z tymi informacjami, ale nie uzyskała odpowiedzi, która pozwoliłaby rozwiązać zagadkę. Teraz okaże się, kto w rzeczywistości za tym stoi.

W 4319. odcinku „Na Wspólnej” Judyta Bradecka przyzna się Marcie, że to ona powiadomiła media o kontaktach Stefka z pedofilem. Leśniewska będzie wstrząśnięta wyznaniem rywalki. Ujawni się w ten sposób, że za medialnym rozgłosem wokół jej syna stała osoba, z którą Marta od dawna konkuruje w pracy. Dla dziennikarki będzie to szczególnie bolesne, ponieważ intryga Bradeckiej uderzyła nie tylko w jej karierę, ale przede wszystkim w jej rodzinę.

„Na Wspólnej”, odcinek 4319: Judyta chce pozbyć się Marty ze stacji

Judyta od dawna nie potrafi pogodzić się z tym, że Leśniewska otrzymuje kolejne zawodowe szanse. W 4303. odcinku Baliszewski zaproponował Marcie prowadzenie nowego programu. Bradecka usłyszała ich rozmowę i uznała, że rywalka odbiera jej przygotowany wcześniej projekt. Z czasem konflikt przybrał znacznie poważniejszą formę. W 4309. odcinku Judyta szantażowała Fabiana nagraniem ich seksu i zażądała, by doprowadził do usunięcia Marty ze stacji. W 4318. odcinku ponownie postawiła mu ultimatum – dała mu tydzień na pozbycie się Leśniewskiej, grożąc ujawnieniem kompromitującego nagrania z udziałem Krawca.

Tymczasem Marta rozpoczęła nowy etap kariery. W 4318. odcinku wraz z Fabianem i Darią zaczęła prowadzić program „Godzina szczerości”, którego pierwszy odcinek poświęcono żałobie. Właśnie w tym momencie Judyta przyzna się do przekazania mediom informacji o Stefku. Rywalizacja o pozycję w stacji przerodziła się w konflikt, który bezpośrednio dotknął rodzinę Leśniewskiej.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4319. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4319. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w czwartek, 26 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda Oglądasz "Na Wspólnej"? TAK NIE

9

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie