W poprzednim odcinku Ula zdecydowała się na odważny krok i opublikowała w internecie nagranie, w którym wyznała prawdę o czynach swojego wykładowcy. Kamil naciskał na dziekana, aby zawiesił Wysockiego, a w tym samym czasie wściekły Dex rwał się do tego, by samemu wymierzyć sprawiedliwość gwałcicielowi. Iga ostudziła jednak zapał Uli, tłumacząc jej, że same SMS-y od wykładowcy mogą być zbyt słabym dowodem dla policji. Daria dowiedziała się, że Piotr jest ojcem małej Poli, po czym spotkała go na komisariacie, gdzie napięcie po wcześniejszych wydarzeniach zmieniło się w żarty. Jola po wypadku na siłowni zaczęła udawać wielkie cierpienie, by wyciągnąć od Mileny kilka tysięcy złotych, co podsłuchała Ilona. A co wydarzy się tym razem?

2026_02_13 ESKA Grażyna Wolszczak WYWIAD

„Na Wspólnej” odcinek 4322 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Nalepa dowie się od neurologa, że jego nagła utrata wzroku podczas operacji była jedynie skutkiem skrajnego przemęczenia oraz stresu, co pozwoli mu na powrót do pracy. Spokój chirurga zburzą jednak plotki o jego rzekomym pijaństwie na dyżurach, a Adamski zacznie nachalnie oferować swoje usługi Warskiemu, sugerując niezdolność Lwa do pełnienia obowiązków. Ula znajdzie się w trudnym położeniu, gdy prawnik Wysockiego zacznie grozić jej procesem o zniesławienie w razie nieusunięcia filmu, lecz niespodziewany kontakt od Magdy, innej ofiary profesora, doda jej sił do dalszej walki. Dziewczyna dowie się, że wykładowca od lat wykorzystywał studentki, co doprowadziło Magdę do załamania psychicznego i porzucenia studiów. Jednocześnie Iga i Sławek wyruszą na akcję zatrzymania kolejnego przestępcy, podczas gdy Piotr zostanie od niej odsunięty z powodu zakazu zbliżania się do podejrzanych i będzie musiał drżeć o swoją dalszą karierę zawodową.

„Na Wspólnej” odcinek 4322 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premierowy, 4322. odcinek serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany o godzinie 20:15 na antenie TVN w środę, 2 grudnia 2026 roku.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to jedna z najpopularniejszych polskich telenowel, która od lat przyciąga przed ekrany miliony widzów. Serial opowiada o losach przyjaciół oraz ich rodzin dorastających przy warszawskiej ulicy Wspólnej. Produkcja nie boi się poruszać trudnych tematów społecznych, pokazując codzienne dramaty, zdrady i skomplikowane relacje bohaterów. Dzięki wielu równoległym wątkom każdy znajdzie tu historię bliską swojemu sercu. Widzowie cenią serial za to, że od lat mogą zżywać się z postaciami i śledzić ich ewolucję. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Guzik (jako Żaneta Zięba-Szulc)

Sylwia Gliwa (jako Monika Cieślik)

Waldemar Błaszczyk (jako Damian Cieślik)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara Brzozowska)

Łukasz Konopka (jako Krzysztof Smolny)

Robert Kudelski (jako Michał Brzozowski)

Kazimierz Mazur (jako Kamil Hoffer)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta Leśniewska)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Ostrowska)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Lucyna Malec (jako Danuta Zimińska)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Wojcieciech Brzeziński (jako Bogdan Berg)