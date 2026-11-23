Na Wspólnej, odcinek 4320: Wypadek na siłowni postawi Milenę w trudnej sytuacji

Milenę (Katarzyna Kwiatkowska) czekają poważne problemy. W 4320. odcinku „Na Wspólnej” w siłowni dojdzie do wypadku, a poszkodowaną okaże się Jola (Joanna Gonschorek), matka Brygidy (Maja Wolska). Milena i Ilona (Anna Samusionek) zareagują na zdarzenie i wspólnie zawiozą ją do szpitala. Badania nie potwierdzą jednak, żeby Jola doznała jakichkolwiek obrażeń. Mogłoby się wydawać, że sprawa zakończy się na nieprzyjemnym incydencie i powrocie do codziennych obowiązków. Tak się jednak nie stanie. Jola nadal będzie twierdziła, że cierpi, a następnego dnia zażąda od Mileny wysokiego zadośćuczynienia. Dla Kluskowej będzie to bardzo nieprzyjemna sytuacja. Zamiast spokojnie zająć się swoimi obowiązkami, będzie musiała odpowiadać na żądania matki swojej synowej.

Na Wspólnej, odcinek 4321: Jola zażąda kilku tysięcy złotych od Kluskowej

W 4321. odcinku „Na Wspólnej” Jola nie poprzestanie na udawaniu, że po wypadku nadal źle się czuje i zażąda od Mileny kilku tysięcy złotych zadośćuczynienia. Sytuacja będzie szczególnie niezręczna ze względu na to, że Jola jest matką Brygidy. Milena jest z nią związana rodzinnie, dlatego konflikt może mieć również wpływ na relacje w rodzinie. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie Brygida zareaguje. Kluskowa nie będzie mogła również liczyć na to, że sprawa pozostanie między nią a Jolą. Ich rozmowę podsłucha Ilona. Zdybicka postanowi zostać z Jolą sam na sam, co może oznaczać, że będzie chciała dowiedzieć się czegoś więcej o jej żądaniach i o tym, dlaczego właściwie tak nalega na wypłatę sporej kwoty.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4320. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4320. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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