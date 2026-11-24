„Na Wspólnej”, odcinek 4317: Roman przyprowadzi Norberta. Syn Doroty oskarży ją o zabójstwo męża!

Roman (Waldemar Obłoza) nie zamierza przestać interesować się przeszłością Doroty (Edyta Jungowska). Jego podejrzenia wobec wspólniczki Włodka (Mieczysław Hryniewicz) są na tyle silne, że postanowi doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji. Na Wspólnej pojawi się z Norbertem (Jan Naturski), który już wcześniej przekazywał niepokojące informacje na temat Zakrzewskiej. Tym razem padnie oskarżenie, którego nie sposób zignorować. Syn Doroty stwierdzi, że jego matka zabiła jego ojca! Słowa Norberta mogą zabrzmieć szczególnie wiarygodnie właśnie ze względu na jego rodzinne powiązania z Dorotą. Nie oznacza to jednak, że przedstawiona przez niego wersja wydarzeń jest prawdziwa. Roman najwyraźniej uzna, że samo opowiadanie Włodkowi o podejrzeniach nie wystarczy. Dlatego sprowadzi Norberta osobiście, dając mu możliwość powiedzenia wszystkiego prosto w oczy.

„Na Wspólnej”, odcinek 4317: Roman od dawna próbuje przekonać Włodka, że Dorota ma mroczną przeszłość

Nieufność Romana wobec Zakrzewskiej nie pojawiła się bez powodu. Podczas pobytu w barze na Wspólnej Hoffer spotkał człowieka, który ostrzegł go przed Dorotą. Przedstawił ją jako złodziejkę i osobę odpowiedzialną za śmierć własnego męża. Te informacje od razu zwróciły uwagę Romana, który zaczął patrzeć na wspólniczkę Włodka z dużą podejrzliwością.

Hoffer przekazał przyjacielowi niepokojące wiadomości, ale Zięba nie chciał uwierzyć, że Dorota mogłaby zabić swojego męża. Roman nie zamierzał jednak odpuścić. Zależało mu na sprawdzeniu przeszłości Zakrzewskiej, dlatego namówił nawet Bogdana, by dyskretnie się nią zainteresował.

Podejrzenia Romana wpływały również na jego stosunek do wspólnych interesów Włodka i Doroty. Nie zgadzał się między innymi na zmianę wystroju baru, którą proponowała Zakrzewska. Włodek znalazł się wówczas między dwiema osobami mającymi odmienne zdanie na temat funkcjonowania lokalu. Monika rozstrzygnęła spór, popierając wizualizację Doroty, ale napięcia nie zniknęły.

„Na Wspólnej”, odcinek 4317: Czy Włodek uwierzy w oskarżenia syna Doroty?

Nie wiadomo jednak, co naprawdę wydarzyło się w przeszłości Doroty. Nawet tak poważne oskarżenie nie przesądza o jej winie. Widzowie nie poznają jeszcze wszystkich okoliczności śmierci męża Zakrzewskiej, dlatego trudno jednoznacznie ocenić, czy Norbert mówi prawdę. Dla Włodka będzie to jednak poważny sprawdzian zaufania do wspólniczki. Dotychczas odrzucał podejrzenia Romana, ale teraz usłyszy je również od człowieka, który jest z Dorotą związany rodzinnie. Czy słowa Norberta sprawią, że Zięba zacznie patrzeć na Zakrzewską zupełnie inaczej?

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4317. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4317. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 24 listopada 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

Sonda Na Wspólnej: Czy wierzysz, że Dorota naprawdę zabiła swojego męża? Tak Nie Trudno powiedzieć

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